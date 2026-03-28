Atomkatasztrófa fenyeget a Közel-Keleten: megszólalt a Roszatom vezetője
Ismét katonai csapások érték az iráni Busehr atomerőmű környezetét. A Roszatom vezetője szerint a kialakult helyzet közvetlen fenyegetést jelent a nukleáris biztonságra.

Az orosz állami atomenergetikai vállalat,

a Roszatom vezetője szombaton úgy nyilatkozott, hogy tovább romlik a helyzet a busehri atomerőmű körül.

Kiemelte, hogy az ismétlődő támadások közvetlenül veszélyeztetik a nukleáris biztonságot. A figyelmeztetés azután hangzott el, hogy újabb csapás érte a létesítmény közvetlen közelét.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) pénteki közleménye szerint Irán tájékoztatta a szervezetet egy újabb, a busehri erőmű közelében bekövetkezett támadásról. Tíz napon belül ez már a harmadik ilyen incidens volt. A NAÜ hangsúlyozta, hogy az üzemelő reaktorban nem keletkezett kár, és sugárzó anyag sem szabadult ki a környezetbe.

