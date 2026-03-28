Áttörte a légvédelmet Irán: súlyos csapás ért egy amerikai támaszpontot

A Prince Sultan légibázis elleni kombinált csapás
az immár egy hónapja tartó iráni háború legsúlyosabb incidenseinek egyike, mivel a támadás áttörte az amerikai légvédelmet.
A konfliktus során Irán számos közel-keleti amerikai támaszpontot támadott ballisztikus rakétákkal és drónokkal. Ezekkel a csapásokkal az amerikai bombázásokra próbálnak válaszolni. A sorozatos támadások miatt az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) több ezer katonát volt kénytelen átcsoportosítani.
Bár az amerikai légvédelem az iráni csapások többségét sikeresen elhárította, az olcsó és tömegesen bevethető iráni Sahed drónok elleni védekezés rendkívül költséges. Az elfogásukra használt rendszerek ugyanis jóval drágábbak és nehezebben pótolhatók. Amikor a támadások túlterhelték a védelmi hálózatot, amerikai katonák is életüket vesztették. A háború elején hat tartalékos katona halt meg egy kuvaiti dróntámadásban, egy további pedig március 1-jén a Prince Sultan támaszponton.
A CENTCOM adatai szerint a háború kezdete óta közel háromszáz amerikai katona sebesült meg. Közülük mintegy 225-en traumás agysérülést szenvedtek a rakétarobbanások következtében. Az amerikai erők halálos áldozatainak száma eddig tizenhárom fő. A legtöbb áldozatot azonban Irán és Libanon szenvedte el. A Human Rights Activists News Agency iráni jogvédő szervezet szerint Iránban a több mint 3300 áldozatból legalább 1492 civil volt. Libanonban az egészségügyi minisztérium adatai alapján több mint 1110 ember vesztette életét.
