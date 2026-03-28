Baljós fenyegetést küldött Trump: ez az ország lesz a következő célpont
Donald Trump egy floridai befektetői konferencián Kubát nevezte meg az Egyesült Államok következő célpontjaként, miközben élesen bírálta a NATO-t és Németországot a katonai szolidaritás hiánya miatt - számolt be róla az MTI.

Pénteki beszédében a politikus a venezuelai és iráni amerikai katonai sikereket méltatta.

Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő

- jelentette ki az elnök, bár részletekre nem tért ki.

Hozzátette, megtiszteltetés lenne, ha valamilyen formában átvehetné felette az irányítást. Mindeközben Washington és Havanna megerősítette, hogy hivatalos egyeztetések folynak a két fél között.

A beszéd során a NATO is éles kritikát kapott az amerikai elnöktől, amiért nem nyújtott támogatást Washingtonnak az iráni háborúban. Trump súlyos hibának minősítette a szövetség kimaradását a konfliktusból. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok évente dollárszázmilliárdokat költ partnerei biztonságára, és mindig kiáll értük. A mostani viselkedésük alapján azonban úgy véli, talán fel kellene hagyniuk ezzel a gyakorlattal.

Külön bírálta Friedrich Merz német kancellárt is, amiért Berlin nem hajlandó részt venni a Hormuzi-szoros hajózási útvonalainak biztosításában.

A kancellár korábban megfogalmazott érvelésére, miszerint "ez nem a mi háborúnk", Trump azzal vágott vissza: Ukrajna sem az Egyesült Államoké, Washington mégis segítséget nyújt neki.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

