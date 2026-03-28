Bejelentették: már a héten megkezdődnek a tárgyalások a forrongó háború lezárásáról
Globál

Bejelentették: már a héten megkezdődnek a tárgyalások a forrongó háború lezárásáról

Pakisztán vasárnaptól kétnapos tárgyalássorozatnak ad otthont, amelyen Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminiszterei egyeztetnek az iráni háború eszkalálódásának megfékezéséről. Iszlámábád egyúttal az amerikai–iráni tárgyalások lehetséges helyszíneként igyekszik pozicionálni magát.

A pakisztáni külügyminisztérium szombati közleménye szerint a négy ország tárcavezetői

"mélyreható megbeszéléseket folytatnak számos kérdésről, beleértve a térségbeli feszültség enyhítésére irányuló erőfeszítéseket".

Hakan Fidan török külügyminiszter pénteken az A Haber csatornának nyilatkozva elmondta, hogy a találkozó célja háborús feszültségeket csökkentő mechanizmusok kidolgozása. Ennek keretében megvizsgálják a tárgyalások jelenlegi állását, valamint azt, hogy mit tehet a négy ország a helyzet rendezéséért.

A tárgyalásokon résztvevő mind a négy állam aktívan közvetít Washington és Teherán között az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háborúban. Emellett valamennyien rendkívül érzékenyek az energiaellátást és a kereskedelmi útvonalakat érintő fenyegetésekre.

Pakisztán továbbította Teheránnak az amerikai javaslatot a háború lezárására, és felajánlotta, hogy otthont ad az egyeztetéseknek. Iráni tisztségviselők jelzései szerint az esetleges tárgyalásokra Pakisztánban vagy Törökországban kerülhetne sor. Donald Trump amerikai elnök szerint a megbeszélések "nagyon jól" haladnak,Teherán ugyanakkor tagadja, hogy közvetlen kapcsolatban állna Washingtonnal.

Irán jelenleg is vizsgálja a héten bemutatott 15 pontos amerikai békejavaslatot, amelyet azonban az egyik tisztségviselőjük "egyoldalúnak és igazságtalannak" nevezett.

A közzétett feltételek között szerepel többek között Irán nukleáris programjának felszámolása és rakétafejlesztésének korlátozása.

Emellett a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés gyakorlati átadását is követelik.

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

