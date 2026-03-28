Csatlakozott a háborúhoz Irán szövetségese: ez pedig még tovább mélyítheti a gazdasági krízist

Az izraeli hadsereg közlése szerint elfogták a Jemenből indított rakétát. Jahja Szarí, a húszik katonai szóvivője az X-en azt írta, hogy a támadást Irán és a Hezbollah támogatása érdekében hajtották végre, amellyel egyben hivatalosan is magukra vállalták a csapást.

A húszik belépése a konfliktusba komoly eszkalációt jelent az energiahordozókban gazdag Öböl-térségben kibontakozó háborúban. A feszültség már eddig is többéves csúcsra hajtotta az olaj- és gázárakat.

Amennyiben a lázadók fokozzák a részvételüket, az tovább zavarhatja a tengeri kereskedelmi útvonalakat.

Emellett egyre nagyobb nyomás alá helyezheti az izraeli légvédelmet, különösen annak elfogórakéta-készleteit.

A húszik korábban már bizonyították az ütőképességüket. A Hamász 2023. októberi támadása után rakéták és drónok százait indították Izrael ellen. A palesztinokkal vállalt szolidaritásuk jeleként mintegy két éven át súlyosan akadályozták a vörös-tengeri hajóforgalmat. A csoport ráadásul azokat az intenzív amerikai és izraeli bombázásokat is átvészelte, amelyek kifejezetten a katonai infrastruktúráját és a vezetését célozták.

Az Irán elleni háború első négy hetében a húszik mégis a háttérben maradtak. Egyes elemzők szerint ez Teherán tudatos döntése volt, és inkább talonban tartotta a szövetségeseit eddig. Mások viszont úgy vélik, hogy a korábbi bombázások meggyengítették a csoportot. A lázadók emellett egy Szaúd-Arábiával kötendő megállapodásban is reménykedtek, amely enyhíthetné a jemeni gazdasági válságot. Szaúd-Arábia és a húszik között immár négy éve törékeny tűzszünet van érvényben. Rijád a háború alatt is fenntartotta a kommunikációs csatornákat a lázadókkal, folyamatosan visszafogottságra intve őket.

Mohammed Albasha, az amerikai székhelyű Basha Report kockázatelemző cég alapítója szerint a húszik továbbra is Izraelre koncentrálnak, és nem az Egyesült Államokra.

Ez a lépés tudatos. Visszahozza őket a játékba anélkül, hogy azonnali, nagyszabású választ kényszerítene ki

- írta az X-en.

