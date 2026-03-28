  • Megjelenítés
Drasztikus döntést hozott a fontos logisztikai vállalat: evakuáltak a közel-keleti kikötőben
Globál

Portfolio
A világ egyik legjelentősebb logisztikai vállalatának számító dán Maersk ideiglenesen felfüggeszti a tevékenységét az ománi Szalála kikötőjében, miután szombat hajnalban biztonsági incidens történt a létesítményben.

A dán hajózási társaság közleménye szerint

minden munkavállalójuk biztonságban van, és sem a vállalat rakományában, sem a hajóiban nem esett kár.

A kikötőt egy termináldarut megrongáló incidenst követően evakuálták, majd az egész létesítményben ideiglenesen leállították az üzemelést.

A Maersk becslése alapján az üzemszünet várhatóan 48 óráig tart. A mostani fennakadás a Perzsa-öböl térségében zajló konfliktusok közepette történt. Az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások fokozott feszültséget okoztak az energia- és szállítmányozási piacokon. Emellett a Hormuzi-szoros tényleges lezárása is komolyan érinti a tengeri áruforgalmat.

Még több Globál

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Csatlakozott a háborúhoz Irán szövetségese: ez pedig még tovább mélyítheti a gazdasági krízist

Sokkoló részletek derültek ki az évszázad legnagyobb európai áramszünetéről

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton
Ukrajna megállapodott: a világ egyik legerősebb országával lépett szövetségre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility