Drasztikus döntést hozott a fontos logisztikai vállalat: evakuáltak a közel-keleti kikötőben

A világ egyik legjelentősebb logisztikai vállalatának számító dán Maersk ideiglenesen felfüggeszti a tevékenységét az ománi Szalála kikötőjében, miután szombat hajnalban biztonsági incidens történt a létesítményben.

A dán hajózási társaság közleménye szerint

minden munkavállalójuk biztonságban van, és sem a vállalat rakományában, sem a hajóiban nem esett kár.

A kikötőt egy termináldarut megrongáló incidenst követően evakuálták, majd az egész létesítményben ideiglenesen leállították az üzemelést.

A Maersk becslése alapján az üzemszünet várhatóan 48 óráig tart. A mostani fennakadás a Perzsa-öböl térségében zajló konfliktusok közepette történt. Az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások fokozott feszültséget okoztak az energia- és szállítmányozási piacokon. Emellett a Hormuzi-szoros tényleges lezárása is komolyan érinti a tengeri áruforgalmat.

Forrás: Reuters

