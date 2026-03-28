Fél évszázad után újra ember indul a Hold felé, a bázisépítés is tervben van

Az 1960-as években az USA és a Szovjetunió nemcsak a hidegháború különböző frontjain, de a Hold elérésért folytatott versenyben is egymásnak feszült. Most, 53 év elteltével, újból a Hold a cél, bár ez már nem PR-patália, a küldetés is más, és a riválisok sem ugyanazok. Bár Oroszország éppen Ukrajna elfoglalásával és az ellene hozott szankciók hatásaival van elfoglalva, a kék sarokban készülő Egyesült Államok a piros sarokban egy orosz-kínai ellenféllel néz farkasszemet. A meccs tétje pedig már nem egy távoli célszalag átszakítása, hanem az, ki állíthat először sátrat Luna (por)kertjében.

Kilövési ablak

A NASA elvileg április 1-én indítja útjára az Artemis II-t. 53 év után ez lesz az első emberi személyzettel induló rakéta, amely a Hold felé indul. Azért fontos hangsúlyozni, hogy csak a Hold felé, mert ott most még nem fognak leszállni. A küldetés nagyjából tíz napig tart majd és alapvetően egy Holdkerülés lesz.

A NASA március közepén kiadott tervezete szerint az indítási „ablak” április 6-ig lesz nyitva. A következő lehetséges dátum pedig április 30.

Általában minden hónap első hetében van a Hold pályája megfelelő pozícióján az indításhoz, majd három hét kényszerpihenő következik.

A februári indítás lehetőségét kizárták, miután a repülés előtti teszt félbeszakadt, mert folyékony hidrogén üzemanyag szivárgott ki a kilövőtorony és a rakéta közötti csatlakozásból. A márciusi indulást héliumszivárgás miatt napolták el.

Artemis II repülési terv:

1. nap: Az Orion alacsony földkörüli pályára áll nagyjából 49 perccel a kilövés után.

Ezután nagyjából egy órán át ellenőrzik a rendszerek működését.

Következhet a magasabb pályára állás, ami a Földtől nagyjából 70 ezer kilométernyi távolságot jelent.

Következhet a magasabb pályára állás, ami a Földtől nagyjából 70 ezer kilométernyi távolságot jelent.

2. nap: Ha minden rendszer zöldet mutat, az asztronauták begyújtják a rakétákat és irány a Hold!

6. nap: A hatodik repülési napon űrhajósaink néhány óra alatt átsuhannak a Hold távolabbi oldala fölött, ezzel messzebb kerülnek a Földtől, mint korábban bárki.

8. nap: A Hold gravitációját kihasználva (parittya- vagy hintamanőver) az Orion ún. szabad visszatérési pályán a Föld felé veszi az irányt.

10. nap: A csobbanást, azaz a Csendes-óceánba történő landolást a tizedik napra tervezik.

Ha végre skerül útnak indulni, az Artemis II / Orion négy űrhajóst fog világűrbe vinni:

Reid Wiseman a küldetés parancsnoka, ő hoz végső döntést a fedélzeten, amerikai, 2009 óta a NASA asztronautája. Annak ellenére, hogy egész életében a repülési és űrhajózási ágazatban dolgozott, Wiseman elismerte, hogy a földön tartózkodva fél a magasságtól, azaz tériszonya van.

Victor J. Glover a pilóta, az első színes bőrű, aki eljuthat a Holdig, szintén amerikai. Katonai tesztpilótaként hívójelzése IKE volt, ami az „I Know Everything" (Mindent tudok) rövidítése. Ő az első ember, aki korábban kereskedelmi űrhajón (SpaceX Crew-1) repült, és a Holdra - na jó, a Hold közvetlen közelébe - is eljut.

Christina H. Koch 2013 óta a NASA űrhajósa, küldetésspecialista, ő is amerikai, és az első nő lehet a Hold körül.

Jeremy Hansen, kanadai küldetésspecialista. Vadászpilóta volt, ez lesz az első űrrepülése.

Balról jobbra: az Artemis II űrrepülés NASA-űrhajósai: Reid Wiseman parancsnok; Victor Glover, pilóta, és Christina Koch, missziós szakértő, valamint a CSA (Kanadai Űrügynökség) tagja, Jeremy Hansen, missziós szakértő a NASA Artemis II SLS (Space Launch System) rakétájának és az Orion űrhajónak a floridai NASA Kennedy Űrközpont 39B indítóállomására történő szállítása során, 2026. január 17-én, szombaton. Forrás: NASA/Kim Shiflett

Érdekes, hogy az első landolás nélküli Hold-expedíciónál az Apollo 8 a parittya-manőver helyett biztonságosabbnak találta, ha lelassítanak, holdkörüli pályára állnak és onnan indulnak vissza (úgy 20 óra elteltével), míg az Orion esetében pont ezt találják túl rizikósnak.

Artemisz – Zeusz és Létó lánya – a görög mitológiában a vadászat, a vadállatok, a Hold, a szűzies tisztaság, és általában a természet istennője. A rómaiak utóbb Dianával azonosították. Apollón ikerpárjaként, aki a görögöknél a fény jelképe, és a rómaiaknál Apollo néven vált napistenné, a Holddal kapcsolták össze, s nevezték Phoibénak, azaz 'fényes'-nek is. Nem egy mítosz taglalja Artemisz és Órión - a mitikus görög vadász, Poszeidón és Eurülaé fia – szoros kapcsolatát, és a hatalmas termetű férfi halálát, amelyet Artemisz okozott.

Hőpajzs-gondok

A négytagú legénység végig súlytalanságban fog dolgozni egy apró, mindössze kilenc köbméteres kabinban, és nagyobb – de még mindig biztonságos mértékű – sugárzásnak lesznek kitéve, mint társaik az alacsony földkörüli pályán mozgó Nemzetközi Űrállomáson (ISS).

Ez az Orion kapszula harmadik repülése.

A második (személyzet nélküli) útját sorozatos elektromos hibák nehezítették, és a földi vevőkészülékek hibája miatt egy időre el is vesztették vele a kapcsolatot. Az Artemis II küldetését több mint egy évvel késleltette, hogy a kapszula az előző visszatérésénél váratlan és komoly károkat szenvedett a légkörbe való belépés poklának leküzdése közben, bár a személyzet túlélte volna a manővert. A NASA úgy döntött, hogy nem a pajzzsal machinálnak, inkább a belépési pályán változtatnak, ami nem mindenki tetszését nyerte el. Az Economist emmlékeztet, hogy a hőpajzs-szakértő és egykori űrhajós, Charles Camarda - aki 2005. július végétől több mint 333 órát töltött az űrben - nyílt levélben figyelmeztette a NASA főigazgatóját, Jared Isaacmant, arra, hogy a pajzs "komoly kockázatot" jelent.

Artemiszek armadája

Hogy egy borzasztó képzavarral éljünk, a mostani küldetés kövezi ki az utat a Holdra szálláshoz, amit az Artemis IV-gyel terveznek elérni 2028-ban. Előtte azonban még az Artemis III küldetése következik 2027-ben, bár ezt egyre kevesebben vélik reális céldátumnak. Itt az Orion és egy vagy több Holdra szálló egység randevúját és dokkolását gyakorolják majd, és tesztelik az új szkafandereket is, ha addigra elkészülnek persze.

Ott van még a rakéták kérdése is. Az Orion kapszula jóval nehezebb (14 tonna), mint az Apollo modulja (5,8 tonna). Előbbi legénysége négytagú, utóbbiban hárman utaztak. A Space Launch System (SLS) Block 1, a NASA szupernehéz hordozórakétájának első, működőképes változata, az űrbe juttatható teljes tömeg tekintetében kevesebbre képes, mint az Apollo Saturn V-je. Bár az SLS felszálláskor körülbelül 15%-kal nagyobb tolóerőt fejleszt, mint a Saturn V, mind az alacsony Föld körüli pályára (Low Earth Orbit, LEO), mind a Holdra jutáshoz szükséges manőverhez (Trans-Lunar Injection, TLI) alacsonyabb hasznos teherbírással rendelkezik.

Emiatt két részre kellett bontani a holdraszállást is magában foglaló küldetést.

Először azt az egységet (Human Landing System, HLS) kell Hold körüli pályára állítani, amivel később a landolást fogják végezni. A legénységet szállító rakétát csak akkor indítják útjára, amikor a HLS már biztonságosan pályára állt, és akkor következhet az összekapcsolódás és maga a felszínre szállás. A HLS szerződést Elon Musk SpaceX-e kapta, ami már számos határidőt elszalasztott, és ez most sem lesz másként.

A SpaceX-en túl Jeff Bezos Blue Origin-je is kapott szerződést egy HLS fejlesztésre, amit várhatóan az Artemis V-től, felváltva használnának a SpaceX megoldásával.

Mindenesetre, ha összejönnek a tervek, legalább kapunk egy 50-es évek beli képregényre hajazó valóságot a Holdon.

A látványterv a NASA és a SpaceX Starship Human Landing System rendszerének, két évnyi tesztelésen és szimuláción alapuló, átdolgozott tervét mutatja. Forrás: SpaceX.

A leszállásnál a Hold déli pólusa lesz a cél, amit még 2028-ban követhet egy újabb landolás az Artemis V-tel, ami már a tartós emberi jelentlétet hivatott előkészíteni.

Még elkészülése előtt bezárják a Kaput

Az Artemis-küldetések feladatai közt szerepelt a Gateway (Átjáró vagy Kapu), egy Hold körüli pályán mozgó kisebb űrállomás összeszerelése, újabb landolások a Holdon, a Gateway új moduljainak beszerelése, és robot holdjárók felszínre küldése. Ami ezután következik, az országok egyre növekvő körének közös missziója lesz,

azzal a céllal, hogy a Holdon és akörül minél tovább maradhassanak és tevékenykedjenek.

A NASA tavaly decemberben kinevezett főigazgatója, Jared Isaacman, azonban március 24-én bejelentette, hogy a Gateway programot jelenlegi formájában felfüggesztik, és inkább a tartós felszíni működést lehetővé tevő infrastruktúra kiépítésére helyezik a fókuszt. A néhány meglévő hardverrel kapcsolatban felmerült kihívások ellenére az ügynökség a rendelkezésre álló berendezéseket átalakítja és felhasználja a bázis kiépítéséhez.

A holdbázis nem fog egyik napról a másikra felépülni

– mondta Isaacman egy keddi rendezvényen. Hozzátette, hogy az elkövetkező hét évben körülbelül 20 milliárd dollárt fektetnek a projektbe, és a bázist "több tucat küldetés keretében fogjuk megépíteni, egy átgondolt és megvalósítható terv mentén, kereskedelmi és nemzetközi partnereinkkel együttműködve.”

Korábbi tervek szerint a Gateway egyfajta megállóként is szolgált volna a Marsra induló küldetések során.

Tankjú, John, tankoljon!

Mindenképp újdonság lesz a Hold körüli pályán lévő HLS feltankolása. Mivel a Starship üzemanyaga jelentős részét az odaúton el fogja használni, így későbbi fuvarokkal kell felvinni a folyékony metánt és folyékony oxigént, hogy a következő megálló már a Hold lehessen. Beszéltek róla, hogy tavaly nyáron tartanak egy bemutatót, amiből végül nem lett semmi. Kiszivárgott dokumentumok szerint idén nyáron talán tesztelnek, és jövőre összejöhet egy legénység nélküli landolás, de ha minden a legnagyobb rendben megy, még akkor is nagyjából lehetetlen, hogy 2028 előtt újra ember lép a Holdra.

Holdverseny

Mondani sem kell, nem Amerika az egyetlen ország, amelyik most (ismét) a Holddal álmodik. Európai űrhajósok is részt vesznek majd az Artemis-programban, és Japán is lefoglalt már néhány helyet a későbbre tervezett küldetésekben.

Kína saját rakétát épít (Long March 10, Hosszú Menetelés-10), egy 92 méter magas, háromfokozatú hordozórakétát, és a Hold déli-sarkán 2030-ra tervezik a landolást. A NASA és a SpaceX körüli bonyodalmak miatt ez azt jelenti, hogy az amerikai asztronauták szinte már ott érezhetik tarkójukon a tajkonauták (kínai űrhajósok) leheletét.

A Mengcsou legénységi kapszula (3-7 fő) a Sencsou űrhajó (3 fő) utódja, 2026 februárjában sikeresen teljesítette a kulcsfontosságú repülés közbeni vészmegszakítási tesztet, amivel igazolták, hogy az űrhajó képes megvédeni a tajkonautákat egy esetleges hordozórakéta-meghibásodás esetén. A tervek szerint egy rakéta egy Mengcsou űrhajót, egy másik pedig a Lanyue-t, egy 26-tonnás holdkompot szállítja majd. Egyelőre itt is nagy a bizonytalanság, mivel az új rakéta még nem repült és a Mengcsou sem hagyta el még az alacsony Föld körüli pályát (LEO).

Oroszország azt tervezi, hogy kozmonautái 2030 és 2035 között szállnak majd le a Holdon és építenek ott egy kisebb bázist. Az Ukrajna ellen vívott háborúja, az emiatt életbe léptetett szankciók, és az okozott gazdasági hatások – pénzhiány, technikai akadályok – azt valószínűsítik, hogy ez erősen optimista becslés.

India is tervezi, hogy egyszer ők is embert küldenek a Holdra, igaz, a céldátumot csak 2040 körülre tették. Megjegyzendő, hogy a Chandrayaan-3 sikeresen landolt a Hold déli-sarkán 2023 augusztusában. A Chandrayaan-4 2028-ban menne a Holdra, hogy újabb mintákat hozzon onnan a Földre.

A kínai haladást látva egyesek szerint akár meg is előzhetik az USA-t. Michael Griffin, a NASA egyik korábbi főigazgatója, figyelmeztette a Kongresszust, hogy

rengeteg időt veszítettek már és lehet, hogy Kína előbb fog a Holdra érni.

Szerinte se az Artemisnek, se a HLS-nek nincs értelme, és át kellene térni egy egyszerűbb architektúrára. Erre viszont a politikai szelek miatt nem sok esély van.

Második fázis: Holdbázis

Mindenesetre Kína és Oroszország közösen fejleszti a Nemzetközi Holdkutató Állomást (ILRS – International Lunar Research Station), amelynek célja egy állandó, robotizált, majd emberlakta kutatóbázis létrehozása a Hold déli pólusán. Itt ugyanis majdnem állandó a napsütés és közel vannak a vízjég készletek is.

A felek már megállapodtak egy kisméretű, automatizált nukleáris reaktor felépítéséről, ami nemcsak az állomás, de a holdjárók folyamatos energiaellátását is biztosítaná, mivel a napenergia a 14 napos holdi éjszakák alatt ehhez nem elegendő.

2028-ban kezdődhetnek az előkészítő munkálatok, többek között a kínai A kínai Csang’o-8 (Chang'e-8) robot űrszonda útra bocsátásával a Hold déli sarkvidékére. A misszió célja a holdi erőforrások helyszíni hasznosításának tesztelése, tudományos kutatás, valamint technológiai kísérletek elvégzése (pl. holdporból történő téglaépítés) a tervezett nemzetközi holdbázis előkészítéseként.

A tervek szerint 2035–2036-ra készülne el az állomás és a hozzá tartozó atomreaktor. Csak 2036 után kezdenék benépesíteni az állomást, és akkor is csak egyszerre rövid ideig tartózkodna ott a legénység. 2050-ig alakítanának ki egy olyan hálózatot, amely a Hold déli sarkát, az egyenlítőt és a Hold túlsó oldalát egy átfogó kutatási komplexummá kötné össze.

Az alapító tagok - a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) és az Orosz Szövetségi Űrügynökség (Roszkozmosz) - mellett már legalább 17 ország és nemzetközi szervezet, valamint számos kutatóintézet része az ILRS programnak.

Ahogy fent is említettük, az Egyesült Államok már 2027-től vinné fel egy Hold körüli pályára állítandó kisebb űrállomás, a Gateway alkotóelelmeit, hogy aztán 2030-ban állandó személyzettel működő bázist telepíthessen a felszínre. Január közepén jelentette be a NASA, hogy atomreaktort akar fejleszteni a telep működtetéséhez.

Ezúttal nem a zászlók és a lábnyomok a cél, hanem az, hogy ott maradjunk [a Holdon]

– mondta a napokban Jared Isaacman, a NASA vezetője, amikor bejelentett egy

30 milliárd dolláros tervet, amelynek célja a holdra szállások felgyorsítása és egy amerikai holdbázis létrehozása 2036-ig.

„Ez a rendkívül ambiciózus terv” legfőbb kihívása „a ritmus, vagyis a Holdra szállások száma” – nyilatkozta Carlos Garcia-Galan, a NASA Holdbázis-programjának egyik felelőse a Scientific Americannek. A holdbázis-program első szakaszában 2028-ig két tucat holdrepülésre van szükség, beleértve az Artemis IV leszállást is. Ha ezek zökkenőmentesen zajlanak, az adófizetők megbizonyosodhatnak arról, hogy az űrügynökség teljesíti céljait – mondta.

Amikor Amerika végül megnyerte a Holdért folyó versenyt, a Föld gondjai egyből sürgetőbbnek tűntek, Kína azonban keményebb riválisnak bizonyulhat a Szovjetuniónál. Patrick Besha, a NASA korábbi kínai ügyekért felelős szakértője, aki jelenleg a Global Space Group nevű tanácsadó céget vezeti, azt mondta az Economistnak, hogy szerinte „Kína hosszú távra tervez.”

A szuperhatalmak közötti versengés volt az, ami először eljuttatta az embert a Holdra. Ezúttal talán ez lesz az, ami ott tartja őket.

Érdekességek a Holdról

A legelfogadottabb elmélet szerint a Hold nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki , amikor egy Mars-méretű bolygó (Theia) a Földnek ütközött, ami mindkét objektumot megolvasztotta. Az űrben szétszóródott törmelékek végül összeálltak, és megalkották a Holdat.

A Hold felszínéről asztronauták 4,46 milliárd éves kőzeteket hoztak haza – ilyen régi leleteket a Földön nem találtak soha.

A Hold mérete nagyjából a Föld méretének 27 százaléka. Az ottani gravitáció az itteni hatoda, vagyis egy 120 kilós ember 20 kilót nyom ott.

A Hold nem gömb, inkább tojás alakú és az egyik „hegyes" vége néz a Föld felé.

Rendszeresek a holdrengések, amikre számítani kell majd az állandó emberi jelenlét megtervezésekor. Ezek nem szoktak erősek lenni, viszont tovább tartanak, mint a Földön. Holdrengést okozhatnak meteoritok, a hőmérséklet ingadozása, a Föld vonzása, a felszín strukturális gyengeségei.

Korábbi hiedelemmel ellentétben, a Holdon van víz, a sarkokon örök árnyékban lévő kráterek mélyén. Ezek fontosak lesznek a jövőbeli bázisok fenntartásához, és alapvetően bármilyen emberi tevékenységhez.

A Hold sötét oldala mítosz. A távolabbi oldalt ugyanannyi napfény éri, mint az innensőt.

A légkör hiánya miatt a nappali hőmérséklet az egyenlítő környékén 120-130 °C-ra is felmehet, az éjszakai hőmérséklet viszont -160-173 °C-ig csökken. A pólusok közelében lévő, örök árnyékban lévő kráterekben a hőmérséklet elképesztően alacsony, -203 °C és -248 °C közötti lehet. A kutatások szerint a holdi lávabarlangokban a hőmérséklet sokkal egyenletesebb, körülbelül 1 °C-os ingadozással bír, ami kedvezőbb lehet a jövőbeli bázisok számára.

A Hold gravitációs erejével stabilizálja a Föld dőlésszögét. Nélküle a tengelyferdeség drasztikusan ingadozna, búcsút lehetne mondani az évszakoknak, beköszönteni a szélsőséges éghajlatváltozások korszaka.

A Hold lassan, évente mintegy 3,8 centiméterrel távolodik a Földtől. Ez is hatással lehet a tengelyferdeség stabilitására – évmilliárdok alatt.

A holdpor mikrometeoritok becsapódása során keletkezett apró, éles vulkáni üvegszemcsékből áll. Rossz napja lesz mindenkinek, aki belélegzi.

A Napfogyatkozásokat az az elképesztő véletlen teszi lehetővé, hogy a Nap nagyjából 400-szor akkora, mint a Hold, és nagyjából pontosan 400-szor akkora távolságra van a Földtől, mint a Hold.

Érdekességek a Holdra tett kiruccanásokról

Az első „kis lépés” nagyjából 25,4 milliárd dollárba került, mai árfolyamon körülbelül 153 milliárdba. Az Apollo-program csúcsán 400 ezer ember dolgozott a projekten.

Neil Armstrong „kis lépése" 1969. július 21-én a Sas nevű landoló egységből valójában egy ugrás volt, mivel a rövid létra alsó foka és a felszín között még úgy 1,2 méter volt.

Armstrongot a landoló egységre rögzített fekete-fehér tévékamera vette fel, amit ő maga indított el egy zsinór segítségével, amikor a létrára lépett.

A Holdra lépés közvetítését világszerte 600-650 millióan nézték, egyes becslések szerint a tévével rendelkező amerikai háztartások 93-94%-ában nézték az adást.

Az élő adáshoz 320 soros felbontású, másodpercenként 10 képet mutató felvételt küldtek a Földre (ez volt a „Slow Scan Television" vagy SSTV). Ehhez képest az akkori NTSC szabvány szerinti készülékek 30 fps-t és 525 soros felbontást „tudtak". Az átalakítást – leegyszerűsítve – egy magas felbontású monitorra irányított, RCA által gyártott kamera végezte. Magyarul egy képernyőről felvett képet látott az egész világ. Emiatt a NASA monitorján éles és „tökéletes" kép a tévékben már kissé kásásnak látszott.

Kevesen tudják, de a világtörténelem egyik legjelentősebb felvétele elveszett. Pontosabban, az egyinches mágnesszalagokra rögzített eredeti SSTV telemetriai felvételekre valaki rávett, amikor a 80-as évek elején kritikus hiány lépett fel az ilyen szalagok teréén és kellett a hely az új műholdakról érkező iszonyú mennyiségű adat rögzítéséhez. Hivatalosan csak 2006-ban ismerték el, hogy az eredeti szalagok már nincsenek meg. 2009-ben kiadták a meglévő felvételek felújított változatát is.

Armstrong elrontotta az előre megírt szövegét. „That's one small step for man, one giant leap for mankind." A magyar fordításban nem szerepel ez a hiba: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek." Csakhogy a „man" előtt kellett volna egy „a", azaz egy határozatlan névelő. Először ragaszkodott hozzá, hogy mondta, csak nem hallatszott. Később, a felvételt többszöri meghallgatása után beismerte, hogy ő sem hallja a kérdéses névelőt, majd egy 2006-os hangelemzést - miszerint a 35 milliszekundum, amíg az „a" elhangzott túl rövid volt, hogy az emberi fül érzékelje – „meggyőzőnek" nevezett.

Az Apollo irányítórendszerének kapacitása 72KB ROM-mal, 4KB RAM-mal és 1024 MHz-es sebességgel bírt, amihez képest egy modern okostelefon RAM-ja nagyjából 2 milliószor nagyobb és akár 30 milliószor gyorsabb a műveleti sebessége.

Összesen 24 asztronauta jutott el eddig a Holdra, akik közül 12-en a felszínre is kimehettek.1969 júliusa és 1972 decembere között hatszor járt ember a Holdon. Az űrkutatás iránt kevéssé vagy egyáltalán nem lelkesedő laikusok valószínűleg legfeljebb Neil Armstrong és Buzz Aldrin nevére emlékeznek, tíz társukéra valamiért nem. A 24 Holdra látogató űrhajós közül már csak öten élnek.

A Hold a művészetben

A Hold évezredek óta inspirálja a művészeket, a misztikus jelképtől kezdve a tudományos fantasztikum elsőszámú célpontjáig.

Képzőművészet

Vincent van Gogh: Csillagos éj (1889) : Talán a legismertebb ábrázolás, ahol a ragyogó, narancssárga félhold a kavargó kozmikus energia és a belső nyugtalanság szimbólumaként jelenik meg.

Caspar David Friedrich: Férfi és nő a Holdat nézi (1824): A német romantika alapműve, amelyben a Hold a végtelen, a spirituális vágyakozás és a természet fenségességének közvetítője.

Joan Miró: Kutya ugat a Holdra (1926): A szürrealista festmény a játékosság és az elérhetetlen utáni vágy szimbolikáját ötvözi.

: A szürrealista festmény a játékosság és az elérhetetlen utáni vágy szimbolikáját ötvözi. Jan van Eyck: Keresztrefeszítés és Utolsó ítélet (1440 körül): Az egyik legkorábbi művészeti alkotás, amely természethűen, kráterekkel és foltokkal ábrázolja az égitestet, még a távcső feltalálása előtt.

Irodalom

Dante Alighieri: Isteni színjáték (14. század) : A Paradicsom első szférája a Hold, amely az állhatatlanságot, de egyben az isteni fény visszaverődését is jelképezi.

Jules Verne: Utazás a Holdba (1865): A sci-fi műfaj úttörője, amelyben a szereplők egy óriási ágyúgolyóban lőnek fel a Holdra.

H.G. Wells: Emberek a Holdban (1901): Verne-nel ellentétben Wells egy antigravitációs anyag, a „cavorit" segítségével juttatja el hőseit az égitestre.

William Shakespeare: Szentivánéji álom: A Hold itt mint a változékonyság, az érzelmek és a holdkórosság (lunacy) mozgatórugója jelenik meg.

Edgar Allan Poe: Hans Pfaall szokatlan kalandjai (1835): Egy humoros hangvételű elbeszélés egy rotterdami férfiról, aki léghajóval jut el a Holdra. A mű a korai sci-fi egyik alappillére, amely megelőlegezte a űrutazásról szóló későbbi irodalmi alkotásokat.

Murakami Haruki: 1Q84 (Ezerkülöncszáznyolcvannégy): A két Hold - a megszokott Hold mellett egy kisebb, zöldes színű, torz hold is ragyog - megjelenése a párhuzamos valóságok és a bizonytalanság jelképe.

Robert A. Heinlein: A Hold börtönében (The Moon Is a Harsh Mistress): A sci-fi egyik legnagyobb alakjának ez a Hugo-díjas regénye egy holdbéli kolónia függetlenségi harcáról szól a Földdel szemben.

Arthur C. Clarke: 2001. Űrodüsszeia: Bár a műfaj egyik atyjának története távolabbra vezet, a cselekmény kulcspontja a Holdon talált rejtélyes monolit (a Tycho-mágneses anomália), amely elindítja az emberiség expedícióját.

Andy Weir: Artemis: A marsi szerzőjének regénye a Hold első és egyetlen városában, Artemisen játszódik. Ő írta az utóbbi évek egyik legnagyszerűbb hard sci-fi könyvét, a A Hail Mary-küldetést, amiből Ryan Gosling főszereplésével készítettek filmet, amelyet március 19-én mutattak be.

Ian McDonald: Luna-trilógia (Újhold): Egy modern, „Trónok harca a Holdon" stílusú sorozat, amely a Holdat uraló öt hatalmas család (az Öt Sárkány) közötti véres politikai és gazdasági harcokat mutatja be.

Filmek, sorozatok

Andalúziai kutya - Un chien andalou - 1929-ben bemutatott francia film, amelyet a szürrealizmus két gigásza, Luis Buñuel és Salvador Dalí közösen írt és forgatott. Aki látta, egyből beugrik, miért szinte kötelező megemlíteni ezt a 16 perces rövidfilmet, amikor a Holdhoz valamiképp kötődő művészeti alkotásokról beszélünk.

For All Mankind - Ebben a filmsorozatban a szovjetek visznek először embert a Holdra. A holdbéli bázisok kiépítését és a politikai feszültségeket hűen ábrázoló, rendkívül népszerű sorozat 5. évada március 27-én indul.

From the Earth to the Moon (HBO): Tom

: Tom Hanks produceri bábáskodása mellett készült 12 részes minisorozat, amely az Apollo-program történetét dolgozza fel rendkívüli hitelességgel. Utazás a Holdba (Le Voyage dans la lune, 1902): Georges Méliès némafilmje, amely az irodalom után a filmművészetben is megnyitotta a Hold felé vezető utat. A film legikonikusabb képe, amikor a rakéta becsapódik a Hold arcába. Mindössze hét évvel a mozgókép feltalálása után készült, és megmutatta a film médiumában rejlő fantasztikus történetmesélési lehetőségeket.

Hold (Moon, 2009): Sam Rockwell lenyűgöző alakítása Duncan Jones filmjében egy magányos bányászról, aki egy hároméves holdbéli műszak végén kérdőjelezi meg saját valóságát.

Sam Rockwell lenyűgöző alakítása Duncan Jones filmjében egy magányos bányászról, aki egy hároméves holdbéli műszak végén kérdőjelezi meg saját valóságát. Apollo 13 (1995): A kudarcba fulladt, de hősies mentőakció krónikája, ahol a cél a Hold volt, de a túlélés lett a tét. Ki ne hallotta - esetleg használta volna már a „Houston, we have a problem" (azaz: „Houston, van egy kis problémánk...") felkiáltást? Ez azonban a valóságban „Houston, we've had a problem" (azaz: „Houston, volt egy kis problémánk") volt, ami először John Swigert szájából hangzott el egy oxigéntartály felrobbanása után, és csak aztán ismételte el Jim Lovell parancsnok.

A kudarcba fulladt, de hősies mentőakció krónikája, ahol a cél a Hold volt, de a túlélés lett a tét. Ki ne hallotta - esetleg használta volna már a „Houston, we have a problem" (azaz: „Houston, van egy kis problémánk...") felkiáltást? Ez azonban a valóságban „Houston, we've had a problem" (azaz: „Houston, volt egy kis problémánk") volt, ami először John Swigert szájából hangzott el egy oxigéntartály felrobbanása után, és csak aztán ismételte el Jim Lovell parancsnok. Iron Sky: Támad a Hold (2012) - egy finn-német-ausztrál sci-fi akció-vígjáték, amelyben a nácik 1945-ben a Hold sötét oldalára menekülnek, majd 2018-ban onnan indítanak támadást a Föld ellen. Bornírt marhaságnak hangzik, de igen szórakoztató alkotás.

Címlapkép forrása: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images