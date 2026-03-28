Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek
Irán elkezdi átengedni a Hormuzi-szoroson a humanitárius segélyszállítmányokat – közölte Irán ENSZ-követe, Ali Bahreini.
Bejelentette Amerika: már a hétvégén elkezdődhet a béketárgyalás – Remélhetőleg hamarosan véget ér az iráni háború
Már a héten elkezdhet személyesen tárgyalni egymással Irán és az Egyesült Államok – jelentette be Steve Witkoff amerikai főtárgyaló a Sky News szerint.
400 Hezbollah harcos vesztette életét eddig a háborúban
Az információt a Reuters tette közzé, állítólagos bennfentes forrásokra hivatkozva.
Olyan súlyos csapás érte Iránt, hogy lehet, most teljesen borulnak a béketárgyalások
Irán egyelőre nem reagál az amerikai tárgyalási ajánlatra, miután a Izrael katonai csapásokat mért az ország ipari és nukleáris létesítményeire. Egy magas rangú iráni tisztségviselő pénteken közölte: a fegyveres támadások és a tárgyalások egyidejű sürgetése "elfogadhatatlan" számukra.
Aragcsi: bosszút fogunk állni
Irán külügyminisztere X-oldalán bosszút esküdött azért, mert az izraeli légierő ma több súlyos csapást is mért Iránra.
Izrael megtámadta Irán két legnagyobb acélgyárát, egy erőművet és polgári nukleáris létesítményeket más infrastruktúra mellett. Izrael azt állítja, hogy Amerikával egyeztetve tették ezt. Ez a támadás szembe megy az amerikai elnök kiterjesztett diplomáciai határidejével. Irán KEMÉNY árat fog fizettetni Izraellel ezekért a bűnökért.
Kimondta Európa legerősebb vezetője: "szerintem nem fog sikerrel járni Amerika és Izrael"
Izraelnek és az Egyesült Államoknak nincs világos stratégiája az iráni háború befejezésére, a rezsimváltás pedig valószínűleg nem fog sikerülni – idézi Friedrich Merz német kancellárt a Times of Israel.
Háború Iránban: Riasztó kognitív disszonancia uralja a piacokat
A piacok az ellentmondásokból táplálkoznak. Minden vevőnek szüksége van egy eladóra – és mindketten úgy gondolják, hogy jó üzletet kötnek, annak ellenére, hogy a másik fél valószínűleg legalább annyira jól tájékozott, mint ők. A befektetők tudják, hogy a piacok a legjobb előrejelző eszközök, mégis megpróbálnak még náluk is jobbak lenni.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: megindul Irán bosszúja, civil célpontokra nyitnak tüzet - Kiadták az evakuációs parancsot
Az iráni forradalmi gárda felszólította a közel-keleti térségben működő, amerikai és izraeli érdekeltségű ipari vállalatok dolgozóit, hogy haladéktalanul hagyják el munkahelyüket - írta meg a Sky News.
Ez nem mehet így tovább: lépni fog az ENSZ – Nekimennek a Hormuzi-krízis kezelésének
Az ENSZ az imént bejelentette: munkacsoportot hoznak létre, melynek célja a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri kereskedelem zavaraiból eredő humanitárius krízis következmények kezelése - írta meg az AA.
Izrael megerősítette: lebombázták Arakot
Izrael hivatalosan is elismerte: lebombázták az araki nehézvíz-reaktort, csapást mérve ezzel Irán atomprogramjára.
A létesítményt egyszer tavaly nyáron már lebombázták, de Izrael szerint Irán "megpróbálta újjáépíteni."
(Times of Israel nyomán)
Bejelentette Amerika: heteken belül vége a háborúnak – De van egy dolog, aminek nagyon nem fog örülni a világ
Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont a háború után lehet, hogy Irán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi-szorosra – idézi Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Sky News.
Mégis hova tűnt az ajatollah? Válaszolt Irán a kérdésre, ami mindenkit foglalkoztat
Modzstaba Hámenei, Irán legfőbb vezére a „munkáját végzi,” szimplán „biztonsági okokból” nem mutatkozik nyilvánosan – idézi Ali Bahreinit, Irán ENSZ-követét az Iran International.
Hamarosan megjön a végleges válasz Iránból: ezen áll vagy bukik a háború sorsa, Amerika fordulatot vár
Irán várhatóan ma hivatalos választ ad az Egyesült Államok 15 pontos béketervére, a CBS washingtoni forrásokból úgy értesült, hogy a Fehér Ház "óvatosan optimista" a háború lezárásának esélyeivel kapcsolatosan.
Jön a nagy vízválasztó a tőzsdéken: erre a dátumra kell odafigyelni az iráni olajsokk után
A tőzsdék a nagy olajpiaci sokkok után ritkán reagálnak egyetlen, tiszta mozdulattal. Eleinte a félelem, a bizonytalanság és a napi hírek mozgatják az árfolyamokat, majd egyszer csak elül a zaj, és kiderül: a piac már nem a hírt, hanem a következményt árazza. Most ez a legfontosabb kérdés: mikor fordul át a háború hírhatásból valódi makroténnyé? Hol húzódik az a vízválasztó, amely után már nem az esemény, hanem annak világgazdasági ára mozgatja a tőzsdéket? Az elemzésből kiderül, milyen mintázat ismétlődött a korábbi geopolitikai olajsokkok után, és hol lehet most az a kritikus időablak, amikor egyetlen döntés mindent átírhat.
Már 303 amerikai katona sérült meg a háborúban
Több mint 303 amerikai katona sérült már meg a háborúban Irán ellen, 75%-uk "traumatikus agysérülést" szenvedett, ami azt jelenti, hogy különböző fokozatú agyrázkódást szenvedtek iráni rakétabecsapódás miatt.
A sérültek közül 273-en már visszatértek szolgálati helyükre.
(CNN)
Áthatolt Irán Amerika védelmén: fontos vezető került kényes helyzetbe ,a lehető legrosszabb pillanatban történt a támadás
Egy Iránhoz köthető hackercsoport bejelentette, hogy feltörte Kash Patelnek, az FBI igazgatójának személyes e-mail-fiókját. A támadók autentikusnak tűnő fényképeket és dokumentumokat tettek közzé az interneten, melyek az amerikai vezetőtől származnak.
Váratlan fordulat: hiába a rezsim garanciája, kudarcba fulladt az átkelés a Hormuzi-szoroson
Az Al-Dzsazíra arról ír, hogy két hajó is megpróbált átkelni a Hormuzi-szoroson, de az utolsó pillanatban váratlanul irányt változtattak.
Felfedte Putyin tervét a német politikus: valójában egyetlen dolog van az orosz akció mögött
A német külügyminiszter szerint Oroszország célpontok azonosításában segíti Iránt. Szerinte ez egy jól kigondolt stratégia része - írta meg a RBK.
Úgy néz ki, baj van: egymásnak estek Trump szövetségesei - Nem erről volt szó a háború előtt, csúnyán alábecsülték Iránt
JD Vance amerikai alelnök állítólag komolyan összeveszett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, szemtől szembe megvádolta a közel-keleti kormányfőt azzal, hogy félrevezette Amerikát, túlbecsülte a rezsimváltás esélyeit és túlzottan optimista prognózisokat adott át Trump elnöknek a háború menetét illetően - számolt be az Axios.
Galibáf üzent Amerikának
Mohamed Galibáf iráni parlamenti házelnök (akivel az USA állítólag a háború lezárásáról tárgyal) X-oldalán, nyilvánosan üzent az Egyesült Államoknak, óva intve őket egy Irán elleni szárazföldi inváziótól.
Hogy tudná az Egyesült Államok, amely nem tudja megvédeni a saját katonáit a régióban lévő bázisain és inkább hotelekben és parkokban állomásoztatja őket, megvédeni őket a mi földünkön?
- veti fel a kérdést.
Olyan szám jött, ami sokakat el fog keseríteni: kiderült, mennyi rakétája van még valójában Iránnak
Az izraeli-amerikai csapások egyelőre az iráni rakétaarzenál mindössze harmadát tudták eddig biztosan megsemmisíteni - írja a Reuters hírszerzési forrásokra hivatkozva.
Jordániát is lövi Teherán
A jordániai légvédelem az elmúlt 24 órában két iráni rakétát is lelőtt, egy harmadik viszont becsapódott az országban, "kisebb anyagi károkat" okozva.
Ukrajna megállapodott: a világ egyik legerősebb országával lépett szövetségre
Az iráni háború árnyékában Ukrajna háborús tudását egyre több ország szeretné megszerezni - írja a Reuters.
Még két drónt lőttek le a szaúdiak
A szaúdi légvédelem Rijád fölött újabb két drónt lőtt le. Az olajmonarchia alig egy órával ezelőtt jelentette be, hogy két, főváros felé tartó ballisztikus rakétát fogtak el.
28 napja nincs internet Iránban
Az internethálózatok megfigyelésével foglalkozó NetBlocks jelentése szerint 28 napja korlátozott az internetelérés Iránban. A lakosság szinte sehogy nem tud felcsatlakozni a világhálóra, erre valószínűleg kizárólag az iráni elitnek van lehetősége.
Teherán szándékosan blokkolja az internetelérést az országban, egyrészt azért, hogy csökkentsék a kiszivárgó információk mennyiségét, másrészt azért, hogy korlátozzák a lakosság tájékozódási képességét.
A szaúdiak felé is mennek a rakéták
A szaúdi védelmi minisztérium szerint Irán hat ballisztikus rakétát lőtt ki a főváros, Rijád térségére. A légvédelem két rakétát lelőtt, a másik négy nem érte el az országot.
Tart az ENSZ BT ülése
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter beszédével nyitott az ENSZ BT rendkívüli ülése, melyet a minábi leányiskola elleni izraeli-amerikai légicsapás miatt hívtak össze. A támadásban 175 diák és tanár vesztette életét.
Újabb támadás Kuvaitban
Újabb drónok és cirkálórakéták csapódtak be Kuvaitban. A pontos célpont egyelőre nem ismert, az al Jazeera azt írja, hogy "a Bubiján-szigeten található Mubarak al-Kabir kikötőt" érte találat, a szigeten viszont nem található ilyen nevű komplexum. Mubarak al-Kabir Kuvaitváros egyik agglomerációja, illetve az azonos nevű kormányzóság központja, nincsenek komoly kereskedelmi, vagy katonai kikötői.
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
Izrael pénteken csapást mért az iráni haditengerészet legfontosabb rakéta- és aknagyártó létesítményére – közölte az izraeli hadseregre hivatkozva az Iran International.
Letartóztatások Iszfahánban
Az iráni nagyvárosban a hatóságok legalább 15 embert vettek őrizetbe azért, mert "szenzitív információkat" (katonai létesítményeket, a nyugati csapások okozta károkat) osztottak meg a közösségi médiában.
Dél-Izraelt lőtte Irán
Nyolc órányi szünet után újra rakétázza Irán a zsidó államot. A légvédelmi szirénák várhatóan az ország déli részében fognak szólni.
Őrült tempóban pörgeti fel a rakétagyártást a védelmi nagyvállalat
Az európai rakétagyártó MBDA az idei évben 40 százalékkal tervezi növelni termelését, miután az Öböl menti államok és az európai országok egyaránt fokozott érdeklődést mutatnak a vállalat légvédelmi rendszerei iránt. A közel-keleti konfliktus és az ukrajnai háború hatására ugyanis a rakéták stratégiai jelentősége soha nem látott szintre emelkedett - írja a Financial Times.
Bejelentette az iráni szóvivő: szabad célpontok a hotelek
Az iráni fegyveres erők szóvivője szerint amennyiben a közel-keleti államok szállodái szállást biztosítanak az amerikai fegyveres erők tagjainak, úgy legitim célponttá válnak Teherán számára.
Bahreinben is szólnak a szirénák
A bahreini belügyminiszter arra kéri a lakosságot, hogy keressenek menedéket, Kuvait és Katar után tehát valószínűleg Bahreint is támadás fogja érni.
A héten először ad ki riasztást Katar
A katari hatóságok sms-ben kérik a lakosságot arra, hogy ne hagyják el otthonaikat és ne menjenek ablakok közelébe. A héten ez az első alkalom, hogy az olajmonarchia ilyen figyelmeztetést ad ki.
FRISSÍTÉS: alig pár perccel a riasztás után a katari hatóságok közölték, hogy a légvédelem lelőtte az ország légtere felé tartó fegyvereket. A jelenlegi tervek szerint vasárnap az iskolák visszaállnak a jelenléti oktatásra (Katarban a munkahetek vasárnaptól csütörtökig tartanak).
Dróntámadás Katarban
A kuvaiti hatóságok jelentése szerint dróntámadás érte a szuvaiki kikötőt. Áldozatok nincsenek.
Kiderülhetett, hol lesznek az amerikai-iráni tárgyalások
Johann Wadephul német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy hamarosan közvetlen tárgyalásokra is sor kerülhet Washington és Teherán között. A helyszín Pakisztán lesz.
(Times of Israel nyomán)
Soha nem látott mértékben menekülnek a befektetők a világ egyik legnagyobb gazdaságából az iráni háború miatt
Rekordösszegű, 12 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki a külföldi befektetők márciusban az indiai részvénypiacról. Az eladási hullámot az indította el, hogy az iráni háború megzavarta az olaj- és gázellátást, ami megterhelte a gazdaságot, és felerősítette a lassulástól való félelmeket - tudósított a Cnbc.
Betelt a pohár a gazdag közel-keleti államnál: saját hadihajóit veti be az Egyesült Államok oldalán, hatalmas koalíció épül
Az Egyesült Arab Emírségek közölte szövetségeseivel, hogy részt venne egy többnemzeti haditengerészeti műveletben, melynek célja a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása lenne közölte a Financial Times.
Robbanások Iránban
Teheránból és Iszfahánból is több robbanást jelentettek a kora reggeli órákban. Az Iran Internationalnek nyilatkozó emberek "példátlannak" nevezték a támadások méretét. Valószínűleg az izraeli légierő gépei dolgoztak.
FRISSÍTÉS: a Times of Israel értesülései szerint Teheránban rakétaösszeszerelő üzemeket bombzott az izraeli légierő.
Republikánus képviselő: nincs kiugrási stratégiánk
Nancy Mace republikánus kongresszusi képviselő aggodalmát fejezte ki az iráni fejlemények miatt. A politikus szerint a legutóbbi megbeszélések alapján egyértelmű, hogy Trumpnak nincs kiugrási stratégiája Iránban, és aggódik a háború elhúzódása miatt.
(CBS)
Összeül az ENSZ BT
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli zárt ajtós ülést hívott össze ma reggelre. Az ülést orosz kérésre a soros elnök Egyesült Államok hívta össze, a téma a civil infrastruktúrák elleni amerikai-izraeli támadás lesz.
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreünk a közel-keleti háborúról pénteken
Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
