Komoly bosszút forral Donald Trump a NATO ellen, Magyarországot is érintheti a drasztikus terv

Az elképzelés szerint azok a tagállamok, amelyek nem fordítják a bruttó hazai termékük (GDP) 5 százalékát védelemre, elveszítenék a szavazati jogukat. Nem dönthetnének a szövetség bővítéséről, a közös műveletekről,
sőt az 5. cikk szerinti kollektív védelmi záradék aktiválásáról sem.
Aki nem fizet, annak ne legyen joga megszavazni a jövőbeli kiadásokat
– fogalmazott egy washingtoni kormányzati forrás. Az ötlet azután került előtérbe, hogy több szövetséges, köztük Spanyolország és Nagy-Britannia is elutasította Trump felszólítását, amelyben az amerikai elnök azt kérte tőlük, hogy küldjenek hadihajókat a Hormuzi-szoros biztosítására.
A NATO jelenlegi szabályai szerint minden ilyen jellegű döntéshez teljes konszenzus szükséges. A tagállamok várhatóan blokkolni fogják az eddig érvényben lévő eljárásrend módosítását, ami újabb politikai összecsapáshoz vezethet az amerikai elnökkel. Mark Rutte NATO-főtitkár eközben közölte, hogy a vezetőknek az idén esedékes ankarai csúcstalálkozón már be kell mutatniuk az 5 százalékos cél elérését szolgáló terveiket. Jelenleg minden tagállam teljesíti a korábbi 2 százalékos küszöböt, az új elvárás azonban ennél jóval magasabb.
Az élmezőnyben Lengyelország, valamint a balti államok (Észtország, Litvánia, Lettország) van, de még ők sem érik el az 5%-os küszöbértéket, legalábbis ami a 2024-es kiadásokat jelenti. Magyarország a középmezőny végén helyezkedik el a maga 2,1%-os költésével.
A Telegraph értesülései szerint Trump bosszúból a németországi amerikai csapatkivonás lehetőségét is újra mérlegeli, bár ez az elképzelés lassan két éve van az amerikai elnök asztalán.
A feszültségeket tovább élezte a Pentagon legújabb bejelentése, miszerint az amerikai védelmi minisztérium mintegy 750 millió dollárt csoportosít át egy ukrajnai fegyverszállításokat finanszírozó NATO-programból a saját fegyverkészleteinek feltöltésére. Trump a kabinetülésen "nagyon csalódottnak" nevezte magát a szövetség teljesítménye miatt. Mint fogalmazott:
Ez egy próbatétel volt a NATO számára. Ha nem tesztek semmit, emlékezni fogunk rá.
