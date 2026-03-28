Küszöbön a végső csapás: hivatalosan is bejelentette Izrael, a földdel teszik egyenlővé Irán megmaradt létesítményeit

Az IDF bejelentése szerint az izraeli légierő arra készül, hogy a következő napokban

az összes fontos (és megmaradt) iráni hadiipari létesítményt megsemmisíti.

Irán védelmi ipara rendkívül szerteágazó. Számos katonai szervezet és magáncég gyárt fegyverrendszereket, illetve azok alkatrészeit, többek között ballisztikus rakétákat, légvédelmi rendszereket, drónokat, sőt, még kémműholdakat is.

Az izraeli légierő a saját jelentésük szerint eddig az iráni hadiipar több ezer infrastrukturális elemét vette célba, ami a teljes gyártási kapacitás mintegy 70 százalékát teszi ki. Az IDF közlése szerint most már közel állnak ahhoz, hogy az Izraelt fenyegető fegyverek fejlesztésére használt kulcsfontosságú létesítmények nagyjából 90 százalékát megsemmisítsék.

