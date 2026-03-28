Küszöbön a végső csapás: hivatalosan is bejelentette Izrael, a földdel teszik egyenlővé Irán megmaradt létesítményeit
Az izraeli hadsereg (IDF) becslése szerint a következő napokban befejezik az iráni hadiipar szinte összes kulcsfontosságú létesítményének célzott megsemmisítését - tudósított a Times of Israel.

Az IDF bejelentése szerint az izraeli légierő arra készül, hogy a következő napokban

az összes fontos (és megmaradt) iráni hadiipari létesítményt megsemmisíti.

Irán védelmi ipara rendkívül szerteágazó. Számos katonai szervezet és magáncég gyárt fegyverrendszereket, illetve azok alkatrészeit, többek között ballisztikus rakétákat, légvédelmi rendszereket, drónokat, sőt, még kémműholdakat is.

Az izraeli légierő a saját jelentésük szerint eddig az iráni hadiipar több ezer infrastrukturális elemét vette célba, ami a teljes gyártási kapacitás mintegy 70 százalékát teszi ki. Az IDF közlése szerint most már közel állnak ahhoz, hogy az Izraelt fenyegető fegyverek fejlesztésére használt kulcsfontosságú létesítmények nagyjából 90 százalékát megsemmisítsék.

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

