  • Megjelenítés
Lángokban áll Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója: lecsaptak az ukrán drónok
Globál

Portfolio
Szombatra virradóra ukrán drónok csapást mértek a közép-oroszországi Jaroszlavl városában található Szlavnyeft-YANOS olajfinomítóra - számolt be a Kyiv Independent, Telegram-forrásokra hivatkozva.

A Slavneft-YANOS finomító

Oroszország öt legnagyobb ilyen létesítménye közé tartozik, és évente több mint 15 millió tonna feldolgozására képes

– írja az ukrán portál.

A város mintegy 700 kilométerre fekszik Ukrajna oroszországi határától, és körülbelül 230 kilométerre északkeletre található Moszkvától.

Még több Globál

Jaroszlavl megye kormányzója, Mihail Jevrájev korábban közölte, hogy dróntámadás veszélye miatt riadót rendeltek el a közép-oroszországi régióban.

Kijev az olajlétesítményeket legitim katonai célpontnak tekinti, mivel azok jelentős bevételt jelentenek Oroszország számára, amellyel finanszírozzák a harcokat.Március 27-ére virradó éjjel ukrán drónok állítólag csapást mértek az oroszországi Leningrádi terület Uszty-Luga és Primorszk kikötővárosaiban található olajterminálokra – jelentették orosz Telegram-csatornák. Ezek a támadások sorozatban a harmadik éjszakát jelentették, amikor a régió olajlétesítményei kerültek célkeresztbe.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé
Ukrajna megállapodott: a világ egyik legerősebb országával lépett szövetségre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility