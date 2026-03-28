  • Megjelenítés
Lépett az Egyesült Államok, elhagyta a Közel-Keletet a kulcsfontosságú hadihajó: hatalmas űrt hagy maga után
Globál

Lépett az Egyesült Államok, elhagyta a Közel-Keletet a kulcsfontosságú hadihajó: hatalmas űrt hagy maga után

Portfolio
Ma megérkezett a horvátországi Splitbe a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford. A hatalmas hadihajó korábban a közel-keleti hadműveletekben vett részt - tudósított a Times of Israel.

Az amerikai nagykövetség közleménye szerint

a látogatás egy "tervezett kikötői vizit és karbantartás" része.

Az AFP hírügynökség újságírói már reggel látták, amint a hadihajó a kikötő felé tart. A repülőgép-hordozó a hét elején hagyta el krétai haditengerészeti támaszpontját. Ide korábban egy fedélzeti tűzeset miatt kellett visszatérnie, mivel a mosodában keletkezett tűzben a legénység két tagja megsérült.

A nagykövetség tájékoztatása szerint a spliti tartózkodás során a hadihajó helyi tisztviselőket és vezetőket lát vendégül. Ez az esemény is hozzájárul az Egyesült Államok és Horvátország közötti szövetség megerősítéséhez.

Még több Globál

A USS Gerald R. Ford központi szerepet játszott az Irán elleni hadműveletekben. Az Egyesült Államok és Izrael február végén indított nagyszabású légicsapás-sorozatot Irán ellen. Ehhez Washington jelentős katonai erőt vont össze a Közel-Keleten, a Ford mellett többek között a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót is a térségbe irányítva.

Mindkét hadihajó kulcsfontosságú volt a katonai műveletekben, hiszen egyenként is több tucat repülőgépből álló hordozófedélzeti repülőezreddel rendelkeznek.

A Ford távozása érzékelhető űrt hagy az amerikai erők közel-keleti jelenlétében.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

2026. április 1.

2026. április 7.

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility