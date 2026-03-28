Lépett az Egyesült Államok, elhagyta a Közel-Keletet a kulcsfontosságú hadihajó: hatalmas űrt hagy maga után

Az amerikai nagykövetség közleménye szerint

a látogatás egy "tervezett kikötői vizit és karbantartás" része.

Az AFP hírügynökség újságírói már reggel látták, amint a hadihajó a kikötő felé tart. A repülőgép-hordozó a hét elején hagyta el krétai haditengerészeti támaszpontját. Ide korábban egy fedélzeti tűzeset miatt kellett visszatérnie, mivel a mosodában keletkezett tűzben a legénység két tagja megsérült.

A nagykövetség tájékoztatása szerint a spliti tartózkodás során a hadihajó helyi tisztviselőket és vezetőket lát vendégül. Ez az esemény is hozzájárul az Egyesült Államok és Horvátország közötti szövetség megerősítéséhez.

A USS Gerald R. Ford központi szerepet játszott az Irán elleni hadműveletekben. Az Egyesült Államok és Izrael február végén indított nagyszabású légicsapás-sorozatot Irán ellen. Ehhez Washington jelentős katonai erőt vont össze a Közel-Keleten, a Ford mellett többek között a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót is a térségbe irányítva.

Mindkét hadihajó kulcsfontosságú volt a katonai műveletekben, hiszen egyenként is több tucat repülőgépből álló hordozófedélzeti repülőezreddel rendelkeznek.

A Ford távozása érzékelhető űrt hagy az amerikai erők közel-keleti jelenlétében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images