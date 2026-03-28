Még a legnagyobb fegyverguru is kinevette Ukrajnát - Most szinte minden háborúzó fél Kijev segítségéért kilincsel

Erős nyilatkozatot tett a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger a The Atlantic portálnak, amikor az az ukrán drónfejlesztésekről kérdezte őt.
A drónkészítés olyan, mint a legózás. Ukrajnában a háziasszonyok 3D-nyomtatókkal gyártanak alkatrészeket a konyhában
- jelentette ki, hozzátéve, hogy amit Ukrajna csinál, az egyáltalán nem számít innovációnak. Papperger úgy véli, az igazi technológiai áttörést csak a Lockheed Martin, a General Dynamics vagy éppen a Rheinmetall képes elhozni.
Ezt a szintet pedig nem az olcsó, jobbára kínai alkatrészekből összeszerelt pilóta nélküli légi járművek képviselik.
A valóság azonban az, hogy az ukrán frontvonal mentén húzódó, 30-50 kilométer széles "halálzónában" a drónok szinte mindent képesek észlelni és megsemmisíteni, ami mozog. Az ukrán fegyveres erők pedig képesek voltak a megváltozott háborús viszonyokhoz taktikai szinten alkalmazkodni, és ezért a drónhadviselésben a világ élvonalába kerültek.
Mára az orosz csapatok egyre gyakrabban gyalogosan, motorkerékpáron, elektromos rolleren, sőt olykor lovon próbálnak előrenyomulni. Ennek hátterében a fogyatkazó eszközállományon túl sokkal nagyobb szerepet játszik, hogy
így nagyobb eséllyel kerülik el a drónok figyelmét, mintha páncélosokat használnának.
Christopher Cavoli tábornok, az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának korábbi vezetője tavaly a szenátus fegyveres erők bizottsága előtt számolt be a helyzetről. Elmondása szerint mindkét oldalon több ezer harckocsit semmisítettek meg. Az ukránok által bevetett fő fegyver pedig a mindössze 400 dollárba kerülő kamikaze drón volt.
Mindez azonban nem vetette vissza a hagyományos fegyverrendszerek iránti keresletet, sőt, épp ellenkezőleg hatott. A Rheinmetall részvényárfolyama több mint tizenötszörösére emelkedett az orosz invázió kezdete óta. A vállalat piaci értéke mára meghaladja a 80 milliárd dollárt, amivel megelőzte a Volkswagent és a Mercedes-Benzet is. A cég idén legalább 40 százalékos árbevétel-növekedésre számít, rendelésállománya pedig 2026 végére várhatóan meghaladja majd a 135 milliárd eurót. Papperger szerint még ez a hatalmas összeg sem elegendő. A vezérigazgató úgy véli, 400-600 milliárd eurónyi megrendelésre lenne szükség ahhoz, hogy Európa valóban harcképes állapotba kerüljön.
Európa lényegében erőteljesen költekezik annak érdekében, hogy olyan eszközökkel töltse fel a készletállományát, amelyeket fillérekbe kerülő drónok pillanatok alatt képesek megsemmisíteni.
A paradoxon egyik fő oka a NATO decemberi csúcstalálkozóján elfogadott kötelezettségvállalás. Ennek értelmében a tagállamoknak a következő évtizedben a GDP-jük 5 százalékára kell emelniük a védelmi kiadásaikat. Ez a célkitűzés hatalmas összegek gyors elköltését követeli meg a kormányoktól. A legkönnyebben ezt úgynevezett komplex fegyverrendszerek, vagyis csúcstechnológiás harckocsik, hadihajók, ballisztikus rakéták és vadászrepülőgépek beszerzésével lehet teljesíteni.
A legtöbb drón egyszerűen túl olcsó ahhoz, hogy érdemben közelebb vigye a tagállamokat ezekhez a gigantikus költési célokhoz.
Az Irán elleni amerikai háború, amely jelenleg a negyedik hetében jár, újfent megmutatta az olcsó drónok pusztító erejét. Iráni Sahed drónok ezrei csaptak le a Perzsa-öbölben található szállodákra, repülőterekre, kikötőkre és energetikai létesítményekre. Az egyik ilyen eszköz az Egyesült Államok kuvaiti parancsnoki központját találta el, hat amerikai katona halálát okozva.
A sors furcsa fintora, hogy az Egyesült Államok közel-keleti szövetségesei hamar kimerítették a drága légvédelmi rakétáik készleteit, így kénytelenek olcsóbb alternatívákat beszerezni. Ezeket az eszközöket pedig többek között éppen Ukrajnából vásárolják meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök e hónap elején jelentette be ukrán gyártású elfogó drónok telepítését a térségbe.
