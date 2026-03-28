  • Megjelenítés
Még a legnagyobb fegyverguru is kinevette Ukrajnát - Most szinte minden háborúzó fél Kijev segítségéért kilincsel
Globál

Portfolio
Miközben az ukrán drónok forradalmasították a hadviselést, és néhány száz dolláros eszközökkel milliókba kerülő harckocsikat semmisítenek meg, a világ legnagyobb fegyvergyártói zavartalanul ontják magukból a páncélosokat és a hagyományos nehézfegyvereket. A jelenség mögött összetett okok húzódnak meg: a NATO-tagállamok költési kényszere, a beszerzési bürokrácia tehetetlensége és az iparági érdekek egyaránt jelentős szerepet játszanak - számolt be a The Atlantic.

Erős nyilatkozatot tett a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger a The Atlantic portálnak, amikor az az ukrán drónfejlesztésekről kérdezte őt.

A drónkészítés olyan, mint a legózás. Ukrajnában a háziasszonyok 3D-nyomtatókkal gyártanak alkatrészeket a konyhában

- jelentette ki, hozzátéve, hogy amit Ukrajna csinál, az egyáltalán nem számít innovációnak. Papperger úgy véli, az igazi technológiai áttörést csak a Lockheed Martin, a General Dynamics vagy éppen a Rheinmetall képes elhozni.

Ezt a szintet pedig nem az olcsó, jobbára kínai alkatrészekből összeszerelt pilóta nélküli légi járművek képviselik.

Még több Globál

A valóság azonban az, hogy az ukrán frontvonal mentén húzódó, 30-50 kilométer széles "halálzónában" a drónok szinte mindent képesek észlelni és megsemmisíteni, ami mozog. Az ukrán fegyveres erők pedig képesek voltak a megváltozott háborús viszonyokhoz taktikai szinten alkalmazkodni, és ezért a drónhadviselésben a világ élvonalába kerültek.

Mára az orosz csapatok egyre gyakrabban gyalogosan, motorkerékpáron, elektromos rolleren, sőt olykor lovon próbálnak előrenyomulni. Ennek hátterében a fogyatkazó eszközállományon túl sokkal nagyobb szerepet játszik, hogy

így nagyobb eséllyel kerülik el a drónok figyelmét, mintha páncélosokat használnának.

Christopher Cavoli tábornok, az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának korábbi vezetője tavaly a szenátus fegyveres erők bizottsága előtt számolt be a helyzetről. Elmondása szerint mindkét oldalon több ezer harckocsit semmisítettek meg. Az ukránok által bevetett fő fegyver pedig a mindössze 400 dollárba kerülő kamikaze drón volt.

Mindez azonban nem vetette vissza a hagyományos fegyverrendszerek iránti keresletet, sőt, épp ellenkezőleg hatott. A Rheinmetall részvényárfolyama több mint tizenötszörösére emelkedett az orosz invázió kezdete óta. A vállalat piaci értéke mára meghaladja a 80 milliárd dollárt, amivel megelőzte a Volkswagent és a Mercedes-Benzet is. A cég idén legalább 40 százalékos árbevétel-növekedésre számít, rendelésállománya pedig 2026 végére várhatóan meghaladja majd a 135 milliárd eurót. Papperger szerint még ez a hatalmas összeg sem elegendő. A vezérigazgató úgy véli, 400-600 milliárd eurónyi megrendelésre lenne szükség ahhoz, hogy Európa valóban harcképes állapotba kerüljön.

Európa lényegében erőteljesen költekezik annak érdekében, hogy olyan eszközökkel töltse fel a készletállományát, amelyeket fillérekbe kerülő drónok pillanatok alatt képesek megsemmisíteni.

A paradoxon egyik fő oka a NATO decemberi csúcstalálkozóján elfogadott kötelezettségvállalás. Ennek értelmében a tagállamoknak a következő évtizedben a GDP-jük 5 százalékára kell emelniük a védelmi kiadásaikat. Ez a célkitűzés hatalmas összegek gyors elköltését követeli meg a kormányoktól. A legkönnyebben ezt úgynevezett komplex fegyverrendszerek, vagyis csúcstechnológiás harckocsik, hadihajók, ballisztikus rakéták és vadászrepülőgépek beszerzésével lehet teljesíteni.

A legtöbb drón egyszerűen túl olcsó ahhoz, hogy érdemben közelebb vigye a tagállamokat ezekhez a gigantikus költési célokhoz.

Az Irán elleni amerikai háború, amely jelenleg a negyedik hetében jár, újfent megmutatta az olcsó drónok pusztító erejét. Iráni Sahed drónok ezrei csaptak le a Perzsa-öbölben található szállodákra, repülőterekre, kikötőkre és energetikai létesítményekre. Az egyik ilyen eszköz az Egyesült Államok kuvaiti parancsnoki központját találta el, hat amerikai katona halálát okozva.

A sors furcsa fintora, hogy az Egyesült Államok közel-keleti szövetségesei hamar kimerítették a drága légvédelmi rakétáik készleteit, így kénytelenek olcsóbb alternatívákat beszerezni. Ezeket az eszközöket pedig többek között éppen Ukrajnából vásárolják meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök e hónap elején jelentette be ukrán gyártású elfogó drónok telepítését a térségbe.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility