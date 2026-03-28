Megállapodást kötött Ukrajna több közel-keleti hatalommal

Ukrajna szombaton védelmi együttműködési megállapodást kötött az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral. Mindez azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök az Öböl-térségben fokozódó feszültségek közepette mindkét országba ellátogatott.

A katari védelmi minisztérium közleménye szerint

a Doha és Kijev között aláírt megállapodás kiterjed a rakéták és a pilóta nélküli légi járművek elleni védekezéssel kapcsolatos tapasztalatcserére is.

Zelenszkij korábban az Emírségekben tárgyalt Mohamed bin Zájed Ál Nahján elnökkel, ahol szintén biztonsági és védelmi együttműködésről állapodtak meg.

Csapataink véglegesítik a részleteket

– írta Zelenszkij a Telegramon az Emírségekkel folytatott tárgyalásokra utalva.

Ukrajna többéves tapasztalattal rendelkezik az orosz drónok és rakéták elhárításában. Andrij Szibiga külügyminiszter pénteken a Reutersnek nyilatkozva jelezte, hogy az ország közel áll újabb biztonsági megállapodások megkötéséhez.

Az együttműködés az iráni támadások kivédését szolgálta.

Az Irán elleni amerikai–izraeli háború eddig több mint kétezer halálos áldozatot követelt, és felbolygatta a világpiacokat. A konfliktus iráni megtorló csapásokat váltott ki, amelyek gyakorlatilag lezárták a Hormuzi-szorost. Emellett több Öböl menti országot is rakéta- és dróntámadás ért.

Zelenszkij csütörtökön elsőként Szaúd-Arábiába érkezett. A két ország képviselői itt szintén védelmi együttműködési megállapodást írtak alá.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images