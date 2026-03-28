Megérkezett a partraszálló egység Irán partjaihoz: 3500 tengerészgyalogos várja a bevetési parancsot
MTI
Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő USS Tripoli hadihajója tengerész és tengerészgyalogos egységekkel a fedélzetén – jelentette be a Közel-Keletért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) szombaton.

Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye emlékeztet arra, hogy a rohamhajó a 31. Tengerészgyalogsági Expedíciós Egység zászlóshajója.

A Tripoli Kétéltű Készenléti Csoport 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll, amelyeket további taktikai eszközök egészítenek ki

– olvasható a CENTCOM közleményében.

A USS Tripoli (LHA-7) az amerikai haditengerészet számára épített második America-osztályú kétéltű rohamhajó, a hadihajót 2020-ban adták át a haderőnek.

A Tripoli februárban még Japán partjainál tartózkodott, a múlt héten először a The Wall Street Journal napilap számolt be arról, hogy tengerészgyalogosokkal a fedélzetén a partraszállás támogatására tervezett hadihajót az iráni katonai művelet támogatására irányították.

A Trump-adminisztráció eddig hivatalos nem erősítette meg a hadihajó átirányítását, Marco Rubio külügyminiszter pénteken annyit közölt, hogy a csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnök számára, ha a feltételek megváltoznak. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az iráni katonai konfliktus heteken belül véget ér.

Címlapkép forrása: Derek Fountain

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

