Meghalt David Cornstein, volt budapesti nagykövet, a magyar-amerikai kapcsolatok elkötelezett híve
Meghalt David Cornstein, volt budapesti nagykövet, a magyar-amerikai kapcsolatok elkötelezett híve

Nyolcvanhét éves korában elhunyt David Cornstein, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete. A 2018 és 2020 között hazánkban szolgáló diplomata hivatali ideje alatt és azt követően is az Orbán-kormány nyílt támogatója, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok elkötelezett híve volt - számolt be a Telex.

A halálhírt az amerikai nagykövetség közölte szombaton. Cornstein magyarországi tartózkodása alatt kiváló viszonyt alakított ki az Orbán-kormánnyal, 2021 őszén például Orbán Viktor miniszterelnökségét Magyarország történetének egyik legsikeresebb időszakának nevezte.

A diplomata a mandátuma lejárta után is aktívan kiállt a magyar kormány érdekei mellett. Két éve azért lobbizott, hogy Habony Árpád Donald Trump tanácsadója lehessen. Rogán Antal esetleges szankciós listára kerülését pedig szégyenletesnek nevezte. Akkor úgy fogalmazott:

a Biden-kormányzat még az utolsó pillanatokban is ellenségesen kezeli Magyarországot.

Tavaly januárban arra figyelmeztetett, hogy a két ország közötti kiemelt viszonyt sodorná veszélybe, ha a 2026-os választásokon a magyarok leváltanák a Fideszt. Donald Trump és Orbán Viktor egyidejű hatalmon létére egyfajta "generációs csodaként" tekintett. Ezt olyan ritka együttállásnak tartotta, amelyet szerinte mindenképpen ki kell aknázni.

