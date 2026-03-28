Meghalt David Cornstein, volt budapesti nagykövet, a magyar-amerikai kapcsolatok elkötelezett híve

A halálhírt az amerikai nagykövetség közölte szombaton. Cornstein magyarországi tartózkodása alatt kiváló viszonyt alakított ki az Orbán-kormánnyal, 2021 őszén például Orbán Viktor miniszterelnökségét Magyarország történetének egyik legsikeresebb időszakának nevezte.

A diplomata a mandátuma lejárta után is aktívan kiállt a magyar kormány érdekei mellett. Két éve azért lobbizott, hogy Habony Árpád Donald Trump tanácsadója lehessen. Rogán Antal esetleges szankciós listára kerülését pedig szégyenletesnek nevezte. Akkor úgy fogalmazott:

a Biden-kormányzat még az utolsó pillanatokban is ellenségesen kezeli Magyarországot.

Tavaly januárban arra figyelmeztetett, hogy a két ország közötti kiemelt viszonyt sodorná veszélybe, ha a 2026-os választásokon a magyarok leváltanák a Fideszt. Donald Trump és Orbán Viktor egyidejű hatalmon létére egyfajta "generációs csodaként" tekintett. Ezt olyan ritka együttállásnak tartotta, amelyet szerinte mindenképpen ki kell aknázni.

