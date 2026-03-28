Megszólaltak a szakértők: eddig bírhatja Teherán rakétákkal, hamarosan jöhet a fordulat a háborúban

A február 28-án indított amerikai–izraeli légicsapások óta Irán a kezdeti masszív rakétatámadásokról kisebb, de folyamatos csapásmérésekre váltott. A háború immáron egy hónapja tart, és Teherán ezzel hatékonyan tartja sakkban a világ olajszállítását a Hormuzi-szoroson, miközben folyamatosan nyomást gyakorol a közel-keleti amerikai bázisokra, és Izraelre.
Tom Karako, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának munkatársa szerint a csökkenő indítási ütem két dologra utalhat. Egyrészt arra, hogy az amerikai és izraeli csapások hatékonyan rombolják Irán képességeit, ezzel óvatosabb készletgazdálkodásra kényszerítve Teheránt. Másrészt Irán szándékosan is húzhatja az időt, hogy így gyakoroljon politikai nyomást Washingtonra a kivonulás érdekében.
Danny Citrinowicz, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének kutatója szerint Irán jelenlegi megközelítése egy tudatos stratégia része. Teherán nem a légvédelem túlterhelésére, hanem a kitartásra épít. Tudatosan adagolja a rakéta- és drónkészleteit, mivel felismerte, hogy elhúzódó konfliktusra kell készülnie.
A jelenlegi ütem mellett valószínűleg még több hétre elegendő fegyverzettel rendelkezik.
Kisebb, de folyamatos támadásokkal tartja fenn a nyomást: korlátozott csapásokat mér Izraelre, miközben drónhullámokkal és rövid hatótávolságú rakétákkal támadja az Öböl menti államokat. Még egy-két sikeres találat is kritikus energetikai és infrastrukturális célpontokat érhet, ami aránytalanul erős alkupozíciót biztosít Teheránnak.
Sascha Bruchmann, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének szakértője rámutatott, hogy az elfogási arány továbbra is rendkívül magas mind Izraelben, mind az Öböl térségében. Rijád például egy magas szintű politikai találkozó idején minden beérkező rakétát sikeresen elhárított. A légvédelem ugyanakkor nem tud minden egyes drónt, rakétát, vagy esetleg szubmuníciót semlegesíteni. Az így keletkező becsapódásokról készült felvételek – különösen Tel-Aviv sűrűn lakott negyedeiben – felnagyítják a védelmi rendszer áttörésének látszatát. A rakétaháború mellett tehát egy propagandaháború is zajlik.
Lynette Nusbacher, a brit kormány egykori hírszerzési tanácsadója szerint az irániak valószínűleg olyan gyorsan indítják a rakétákat, amennyire az álcázás, a mozgatás és a folyékony hajtóanyaggal működő eszközök feltöltése ezt engedi. Minden egyes indítás felfedi a pozíciót az amerikai vagy izraeli célfelderítés számára, ami azonnali ellencsapást vonhat maga után. Nusbacher úgy véli, ez a tényező korlátozza leginkább a tüzelés ütemét, nem pedig a készletek nagysága. Hiteles becslések szerint Irán 1000–1500 ballisztikus rakétával rendelkezett a konfliktus kirobbanása előtt, emellett cirkálórakétákat, drónokat és tartalék indítójárműveket is bevethet. A hírszerzési tanácsadó szerint ha a jelenlegi csökkentett ütemben folytatja az indításokat a megerősített állásokból, még egy-két hétig könnyedén kitarthat. Ráadásul, ha Teherán először a kevésbé hatékony rendszereket használta fel, akkor a raktáron maradt fegyverek nagyobb hatótávolságúak és pontosabbak lehetnek.
Jim Lamson, a James Martin Nonproliferációs Tanulmányi Központ kutatója kiemelte, hogy Irán utánpótlási képességeit jelentősen visszavetették az amerikai és izraeli légicsapások. Ezek a támadások elsősorban gyártóüzemeket, valamint a kulcsfontosságú alkatrészek ellátási láncait rombolták le. Teherán ugyan bevetett már fejlettebb, közepes hatótávolságú rendszereket is, például a Szedzsíl és a Hádzs Kászem típusokat, ám egyes újabb platformokat még egyáltalán nem alkalmazott. Szerinte ez arra enged következtetni, hogy ezek az eszközök vagy nem üzemképesek, vagy csak nagyon kis számban állnak rendelkezésre tartalékként. Bár a raktározott alkatrészekből rövid távon még lehetséges némi összeszerelés, Irán teljes fegyvergyártási kapacitása súlyosan korlátozódott.
