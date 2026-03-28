Nagyon furcsa jelenséget produkált egy üstökös: még sosem láttak ilyet a csillagászok

A 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák üstökös a külső Naprendszerből származik, és 5,4 évente tér vissza a belső Naprendszerbe. A 2017-es napközelsége során már korábban megfigyelték, hogy a forgása drasztikusan lelassult: májusban háromszor lassabban pörgött, mint márciusban.

David Jewitt, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) csillagásza most új vizsgálatot végzett az archív adatokon, és meglepő eredményre jutott.

A 2017. decemberi felvételeken az üstökös ismét felgyorsult, csakhogy immár az ellenkező irányba.

A kutatók a vizsgálatok során rekonstruálták a folyamatot. Az üstökös forgása egészen addig lassult, amíg szinte teljesen megállt. A Nap hője ezután a felszíni jég szublimációját okozta, az így kialakuló gázkitörések pedig apró hajtóművekként működtek. Mivel az üstökösmag viszonylag kicsi, ezek a gázsugarak elegendő erőt fejtettek ki ahhoz, hogy az eredeti forgásiránnyal szemben hatva megállítsák, majd az ellenkező irányba pörgessék fel az égitestet.

Olyan ez, mint egy körhintát lökni. Ha az egyik irányba forog, de te ellentartasz, le tudod lassítani, majd meg is tudod fordítani

- magyarázta Jewitt.

A felfedezés az üstökös jövője szempontjából is kiemelt jelentőségű. Az elemzett üstökös napközelségből származó adatai alapján 2001-ben az égitest még jóval aktívabb volt. Ez az aktivitás 2017-re jelentősen lecsökkent, ami arra utal, hogy a felszíne gyorsan formálódik. Bár az üstökösök általában évszázadok alatt változnak meg érdemben, a forgásirány megfordulása felgyorsíthatja ezt a folyamatot. A további forgási anomáliák végül instabilitáshoz, illetve az üstökös darabokra szakadásához vagy teljes felbomlásához vezethetnek.

