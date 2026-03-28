Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé
Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé

Az iráni háború kitörése óta először rakétákat indítottak a jemeni húszi lázadók Izrael ellen, ezzel újabb ország lett részese a közel-keleti konfliktusnak.

A Times of Israel szerint szombat reggel felzúgtak a szirénák Dél-Izraelben, Beér-Seva városában és környékén, miután Jemenből ballisztikus rakéták érkezését észlelte az izraeli légvédelem.

Az Irán által támogatott jemeni húszik, akik a Vörös-tenger bejáratánál fekvő ország egy jelentős részét uralmuk alatt tartják, 2023 novemberében kezdték el lőni Izraelt, illetve támadni a Vörös-tengeren a Szuezi-csatorna felé tartó hajókat. Tavaly novemberben, mikor Izrael tűzszünetet kötött a Hamász palesztin terrorszervezettel, a húszi támadások is abbamaradtak.

Az Irán proxyjaiként számon tartott húszik az Irán elleni háború február 28-i kitörése óta most először intéztek támadást Izrael ellen, ezzel áttételesen Jemen is a konfliktus részéve vált.

Az izraeli hadsereg szerint a légvédelem semlegesítette a húszik által kilőtt rakétákat, sérülések nem történtek.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

