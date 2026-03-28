Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé

A Times of Israel szerint szombat reggel felzúgtak a szirénák Dél-Izraelben, Beér-Seva városában és környékén, miután Jemenből ballisztikus rakéták érkezését észlelte az izraeli légvédelem.
Az Irán által támogatott jemeni húszik, akik a Vörös-tenger bejáratánál fekvő ország egy jelentős részét uralmuk alatt tartják, 2023 novemberében kezdték el lőni Izraelt, illetve támadni a Vörös-tengeren a Szuezi-csatorna felé tartó hajókat. Tavaly novemberben, mikor Izrael tűzszünetet kötött a Hamász palesztin terrorszervezettel, a húszi támadások is abbamaradtak.
Az Irán proxyjaiként számon tartott húszik az Irán elleni háború február 28-i kitörése óta most először intéztek támadást Izrael ellen, ezzel áttételesen Jemen is a konfliktus részéve vált.
Az izraeli hadsereg szerint a légvédelem semlegesítette a húszik által kilőtt rakétákat, sérülések nem történtek.
Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images
