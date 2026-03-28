Sokkoló részletek derültek ki az évszázad legnagyobb európai áramszünetéről

Új részleteket tárt fel a 2025 áprilisában az Ibériai-félszigeten történt nagy áramszünet okairól az európai villamosenergia-átvitelirendszer üzemeltetők szervezete (ENTSO-E). Az ENTSO-E közel 500 oldalas végső jelentését csaknem 1 évig írta egy, az átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k), a regionális koordinációs központok, az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) és a nemzeti szabályozó hatóságok képviselőiből összeállított szakértői testület.
A jelentés szerint
a hálózati működést, a termelést és a szabályozási kereteket egyaránt érintő rendszerszintű hibák sora vezethetett az évtizedek óta legnagyobb európai áramkimaradáshoz,
amelyek az egész kontinentális rendszer ellenállóképessége, illetve a rendszerirányítás és az infrastruktúra szempontjából is fontos tanulságokkal szolgálnak.
A vizsgálat alapján tehát nem emelhető ki egyetlen tényező a katasztrofális áramkimaradás kiváltó okaként, így önmagában az időjárásfüggő megújulóenergia-források nagy aránya sem tehető felelőssé a történtekért, noha annak idején több megszólalás is ezt sugallta. A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy
az áramszünet 17, egymással kölcsönhatásban álló különböző tényező kombinációjából eredt,
amelyet „tökéletes viharként” jellemzett Damian Cortinas, az ENTSO-E elnöke az Euractiv beszámolója szerint.
A független szakértői csoport szerint az okok között szerepeltek
- a rosszul programozott megújuló energiaforrások,
- az elavult vezérlőbeállítások,
- a tetőre telepített napelemek váratlan kioldása, valamint az a tény, hogy
- Spanyolország az egyetlen uniós tagállam, ahol ilyen laza a feszültségtartományok szabályozása.
Az egyik központi tényező az úgynevezett meddő teljesítmény volt, amelyet a nagyfeszültségű hálózat feszültségszintjének stabilizálására használnak, ebben az esetben azonban a spanyol TSO Red Eléctrica nem tudta fenntartani az irányítást, az operátorok pedig nem követték valós időben a rendszer által igényelt és az erőművek által ténylegesen szolgáltatott meddő teljesítmény közötti különbséget. A jelentésből az is kiderül, hogy számos hagyományos (jellemzően gáztüzelésű) erőmű nem teljesítette a rendszerüzemeltető által igényelt meddőteljesítmény-beállítási pontokat, kritikus pillanatokban a szükséges teljesítmény kevesebb mint 75%-át nyújtva, amit büntetlenül meg is tehettek, miután a rendszerben a szabályok megszegésének „nincsenek gazdasági következményei” - áll a jelentésben.
A reakcióidőket egyebek mellett az is lassította, hogy a kulcsfontosságú feszültségszabályozó berendezéseket manuálisan csatlakoztatták és választották le - ellentétben például a szomszédos Franciaországgal, ahol az eszközök legalább részben automatikusan reagálnak a hálózati működést pillanatok alatt bedönteni képes feszültségingadozásokra.
Bár nem ezek játszották a főszerepet, a dominóhatás kialakulásához és a hálózat gyors összeomlásához a megújulóenergia-termelő erőművek is hozzájárultak.
Az Entso-E megállapította, hogy a nagyszámú, tetőre telepített napelemes rendszer - melyek Dél-Spanyolország áramtermelésének jelentős részét adják - az áramszünet legkorábbi szakaszában lekapcsolt, e sebezhetőség kijavítása pedig költséges munkálatokat igényelhet.
Mindez a feszültség megugrásához és az erőművek rendszerről való, dominóhatás-szerű sorozatos lekapcsolódásához vezetett –
percek alatt több mint 2,5 gigawatt (GW) termelés esett ki a rendszerből
-, a spanyol és a portugál rendszer elvesztette a szinkronizációt az európai hálózattal, és az automatikus terheléscsökkentési, védelmi mechanizmusok sem tudták megakadályozni a gyors összeomlást, illetve áramszünetet Spanyolország kontinentális részén és Portugáliában.
Az eset vizsgálatát ugyanakkor adathiány is hátráltatta, az elosztók például nem rendelkeztek az 1 megawattnál (MW) kisebb teljesítményű erőművek, jellemzően a tetőre telepített napelemes rendszerek valós termelési adataival.
A jelentés szerint a történtekkel kapcsolatos felelősség
- megoszlik a spanyol rendszerüzemeltető Red Eléctrica,
- a hagyományos és megújuló energiatermelő létesítmények, valamint
- a fennálló szabályozási környezet között,
összességében azonban az átviteli rendszer nem megfelelő irányítása tűnik a domináns faktornak.
Erre utal az is, hogy a jelentést készítő szakértői testület a megállapítások alapján, a jelentésben azonosított tényezőkre vonatkozóan 21 ajánlást fogalmazott meg a rendszer ellenállóképességének megerősítése és a hasonló események megelőzése érdekében, melyek közül 19 kifejezetten a nagyfeszültségű hálózatok üzemeltetőinek szól.
Az ajánlások közé tartozik az üzemeltetési gyakorlat megerősítése, a rendszer viselkedésének jobb monitorozása, valamint a villamosenergia-rendszer szereplői közötti koordináció és adatcsere szorosabbá tétele. A jelentés minden területen szabványosított adatgyűjtési keretrendszerek bevezetését szorgalmazza annak biztosítása érdekében is, hogy a jövőbeni rendszerzavarok és okaik részletesen felderíthetőek legyenek.
A vizsgálat eredményei kiemelik: a szabályozási keretrendszereknek alkalmazkodniuk kell a villamosenergia-rendszer folyamatos változásaihoz.
A jelentés szerint a 2025. április 28-i áramszünet - amely az első ilyen jellegű esemény volt - rávilágít arra, hogy a helyi szintű fejlesztéseknek milyen rendszerszintű következményei lehetnek. Emellett hangsúlyozza a helyi és európai rendszerviselkedés és koordináció közötti szoros kapcsolat fenntartásának fontosságát, miközben a piaci mechanizmusok, a szabályozási keretek és az energiapolitikák fizikai korlátokkal való összhangja is biztosítandó.
