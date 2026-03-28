Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Lépett az Egyesült Államok, elhagyta a Közel-Keletet a kulcsfontosságú hadihajó: hatalmas űrt hagy maga után
Ma megérkezett a horvátországi Splitbe a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford. A hatalmas hadihajó korábban a közel-keleti hadműveletekben vett részt - tudósított a Times of Israel.
Bejelentették: már a héten megkezdődnek a tárgyalások a forrongó háború lezárásáról
Pakisztán vasárnaptól kétnapos tárgyalássorozatnak ad otthont, amelyen Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminiszterei egyeztetnek az iráni háború eszkalálódásának megfékezéséről. Iszlámábád egyúttal az amerikai–iráni tárgyalások lehetséges helyszíneként igyekszik pozicionálni magát.
Légicsapás miatt leállt a termelés egy iráni acélgyárban
Iráni médiaértesülések szerint az amerikai–izraeli légitámadások nyomán leállt a termelés egy jelentős iráni acélgyárban.
A Shargh napilap az Irán délnyugati részén található Khuzestan Steel Company közleményére hivatkozva arról számolt be, hogy a gyár „gyártósorai leálltak”, miután tegnap több üzemegységet és acélgyártó létesítményt eltaláltak a légitámadások.
Robbanás rázta meg Irak egyik repülőterét
Szombat reggel robbanást hallottak az iraki Kurdisztán régióban fekvő Erbil nemzetközi repülőtere közelében, az AFP közlése szerint pedig szemtanúk gomolygó füstöt is láttak a terület felett.
Erbil városában található az Egyesült Államok egyik legnagyobb konzulátusi komplexuma, a repülőterén pedig az USA terrorcsoportok ellen dolgozó katonai tanácsadói állomásoznak. Az Irán-párti fegyveres csoportok rendszeres dróncsapásait általában a légvédelem hárítja el.
Elismerték a támadást a húszik, Jemenből indítottak rakétákat Izrael felé
Ahogy azt korábban megírtuk, szombat reggel Izrael közölte, hogy a közel-keleti konfliktus kitörése óta először, a hajnali órákban elfogott egy Jemenből kilőtt rakétát.
A Jemen területének nagy részét ellenőrző húszi milícia most megerősítette, hogy ők felelősek a támadásért.
Ez az első alkalom, hogy az Iránnal szoros szövetségben álló ország bekapcsolódott a konfliktusba.
(Sky News)
Áttörte a légvédelmet Irán: súlyos csapás ért egy amerikai támaszpontot
Iráni rakéta- és dróntámadás ért egy szaúd-arábiai amerikai katonai támaszpontot. Az incidensben tizenkét amerikai katona megsebesült, közülük ketten súlyosan. Emellett legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett - tudósított a New York Times.
Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé
Az iráni háború kitörése óta először rakétákat indítottak a jemeni húszi lázadók Izrael ellen, ezzel újabb ország lett részese a közel-keleti konfliktusnak.
Újabb ország lépett be a háborúba, az eddigi legsúlyosabb csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton
Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
