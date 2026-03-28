Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton
Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.
Lépett az Egyesült Államok, elhagyta a Közel-Keletet a kulcsfontosságú hadihajó: hatalmas űrt hagy maga után

Ma megérkezett a horvátországi Splitbe a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford. A hatalmas hadihajó korábban a közel-keleti hadműveletekben vett részt - tudósított a Times of Israel.

Bejelentették: már a héten megkezdődnek a tárgyalások a forrongó háború lezárásáról

Pakisztán vasárnaptól kétnapos tárgyalássorozatnak ad otthont, amelyen Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminiszterei egyeztetnek az iráni háború eszkalálódásának megfékezéséről. Iszlámábád egyúttal az amerikai–iráni tárgyalások lehetséges helyszíneként igyekszik pozicionálni magát.

Légicsapás miatt leállt a termelés egy iráni acélgyárban

Iráni médiaértesülések szerint az amerikai–izraeli légitámadások nyomán leállt a termelés egy jelentős iráni acélgyárban.

A Shargh napilap az Irán délnyugati részén található Khuzestan Steel Company közleményére hivatkozva arról számolt be, hogy a gyár „gyártósorai leálltak”, miután tegnap több üzemegységet és acélgyártó létesítményt eltaláltak a légitámadások.

(Times of Israel)

Robbanás rázta meg Irak egyik repülőterét

Szombat reggel robbanást hallottak az iraki Kurdisztán régióban fekvő Erbil nemzetközi repülőtere közelében, az AFP közlése szerint pedig szemtanúk gomolygó füstöt is láttak a terület felett.

Erbil városában található az Egyesült Államok egyik legnagyobb konzulátusi komplexuma, a repülőterén pedig az USA terrorcsoportok ellen dolgozó katonai tanácsadói állomásoznak. Az Irán-párti fegyveres csoportok rendszeres dróncsapásait általában a légvédelem hárítja el.

(Times of Israel)

Elismerték a támadást a húszik, Jemenből indítottak rakétákat Izrael felé

Ahogy azt korábban megírtuk, szombat reggel Izrael közölte, hogy a közel-keleti konfliktus kitörése óta először, a hajnali órákban elfogott egy Jemenből kilőtt rakétát.

A Jemen területének nagy részét ellenőrző húszi milícia most megerősítette, hogy ők felelősek a támadásért.

Ez az első alkalom, hogy az Iránnal szoros szövetségben álló ország bekapcsolódott a konfliktusba.

(Sky News)

Áttörte a légvédelmet Irán: súlyos csapás ért egy amerikai támaszpontot

Iráni rakéta- és dróntámadás ért egy szaúd-arábiai amerikai katonai támaszpontot. Az incidensben tizenkét amerikai katona megsebesült, közülük ketten súlyosan. Emellett legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett - tudósított a New York Times.

Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé

Az iráni háború kitörése óta először rakétákat indítottak a jemeni húszi lázadók Izrael ellen, ezzel újabb ország lett részese a közel-keleti konfliktusnak.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

