Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel robbanást hallottak az iraki Kurdisztán régióban fekvő Erbil nemzetközi repülőtere közelében, az AFP közlése szerint pedig szemtanúk gomolygó füstöt is láttak a terület felett.

Erbil városában található az Egyesült Államok egyik legnagyobb konzulátusi komplexuma, a repülőterén pedig az USA terrorcsoportok ellen dolgozó katonai tanácsadói állomásoznak. Az Irán-párti fegyveres csoportok rendszeres dróncsapásait általában a légvédelem hárítja el.

