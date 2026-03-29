  • Megjelenítés
Amerika már a szárazföldi hadműveletekre készül Iránban
Globál

Portfolio
Több amerikai tisztviselő nyilatkozata szerint a Pentagon hetekig tartó szárazföldi hadműveletekre készül Iránban. Az Egyesült Államok ezrével vezényel katonákat és tengerészgyalogosokat a Közel-Keletre, miközben Donald Trump elnök egyelőre nem döntött az eszkaláció jóváhagyásáról - közölte a Washington Post.

Egy esetleges szárazföldi hadművelet nem jelentene teljes körű inváziót. A tervek szerint különleges műveleti erők és hagyományos gyalogsági alakulatok vegyes bevetéséről lenne szó. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményében hangsúlyozta, hogy a Pentagon feladata a felkészülés.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az elnök már meghozta volna a végső döntést.

A kormányzaton belüli egyeztetések az elmúlt hónapban több lehetséges célpontot is érintettek. Szóba került a Perzsa-öbölben található, Irán legfontosabb olajexport-központjának számító Hárg-sziget elfoglalása. Emellett a Hormuzi-szoros környékén fekvő part menti területek elleni rajtaütéseket is fontolgatnak. Ezek célja a kereskedelmi és katonai hajózást fenyegető fegyverrendszerek megsemmisítése lenne. A tisztviselők szerint a műveletek "heteket, nem pedig hónapokat" vennének igénybe.

A térségbe az elmúlt hetekben vezényelték a 31. tengerészgyalogos expedíciós egységet, amely mintegy 2200 tengerészt és tengerészgyalogost számlál. Szakértők szerint az alakulat jelentős bevetési képességgel rendelkezik, de utánpótlás nélkül csak korlátozott ideig képes harcolni. Michael Eisenstadt, a Washington Institute for Near East Policy katonai programjának igazgatója úgy véli, hogy a Hárg-sziget tartós megszállása rendkívül veszélyes lenne az iráni drónok és a tüzérség miatt. Szerinte célravezetőbb lenne gyors rajtaütéseket végrehajtani az iráni part menti katonai létesítmények ellen. "A mozgékonyság az erővédelem szerves része" - fogalmazott a nyugalmazott katonatiszt.

Még több Globál

Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Ukrán drónok csaptak le az orosz kikötőben - Vasárnapi híreink a háborúról

Az iráni katonák alig várják az amerikai szárazföldi csapatokat

Az amerikai közvélemény erősen megosztott a kérdésben. Az AP hírügynökség és a Chicagói Egyetem közös felmérése szerint

a megkérdezettek 62 százaléka határozottan ellenzi amerikai szárazföldi csapatok Iránba küldését.

A beavatkozást mindössze 12 százalékuk támogatja. A kongresszusi republikánus többség sem egységes. Míg Lindsey Graham szenátor a Hárg-sziget elfoglalását sürgeti, több republikánus képviselő nyilvánosan is a szárazföldi bevetés ellen foglalt állást. Köztük van Derrick Van Orden nyugalmazott haditengerészeti kommandós is, aki szerint az elnök stratégiai céljai szárazföldi műveletek nélkül is elérhetők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: egy újabb globális energiaválság Kínát emelheti a világ trónjára
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap
Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility