Amerika már a szárazföldi hadműveletekre készül Iránban

Egy esetleges szárazföldi hadművelet nem jelentene teljes körű inváziót. A tervek szerint különleges műveleti erők és hagyományos gyalogsági alakulatok vegyes bevetéséről lenne szó. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményében hangsúlyozta, hogy a Pentagon feladata a felkészülés.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az elnök már meghozta volna a végső döntést.

A kormányzaton belüli egyeztetések az elmúlt hónapban több lehetséges célpontot is érintettek. Szóba került a Perzsa-öbölben található, Irán legfontosabb olajexport-központjának számító Hárg-sziget elfoglalása. Emellett a Hormuzi-szoros környékén fekvő part menti területek elleni rajtaütéseket is fontolgatnak. Ezek célja a kereskedelmi és katonai hajózást fenyegető fegyverrendszerek megsemmisítése lenne. A tisztviselők szerint a műveletek "heteket, nem pedig hónapokat" vennének igénybe.

A térségbe az elmúlt hetekben vezényelték a 31. tengerészgyalogos expedíciós egységet, amely mintegy 2200 tengerészt és tengerészgyalogost számlál. Szakértők szerint az alakulat jelentős bevetési képességgel rendelkezik, de utánpótlás nélkül csak korlátozott ideig képes harcolni. Michael Eisenstadt, a Washington Institute for Near East Policy katonai programjának igazgatója úgy véli, hogy a Hárg-sziget tartós megszállása rendkívül veszélyes lenne az iráni drónok és a tüzérség miatt. Szerinte célravezetőbb lenne gyors rajtaütéseket végrehajtani az iráni part menti katonai létesítmények ellen. "A mozgékonyság az erővédelem szerves része" - fogalmazott a nyugalmazott katonatiszt.

Az amerikai közvélemény erősen megosztott a kérdésben. Az AP hírügynökség és a Chicagói Egyetem közös felmérése szerint

a megkérdezettek 62 százaléka határozottan ellenzi amerikai szárazföldi csapatok Iránba küldését.

A beavatkozást mindössze 12 százalékuk támogatja. A kongresszusi republikánus többség sem egységes. Míg Lindsey Graham szenátor a Hárg-sziget elfoglalását sürgeti, több republikánus képviselő nyilvánosan is a szárazföldi bevetés ellen foglalt állást. Köztük van Derrick Van Orden nyugalmazott haditengerészeti kommandós is, aki szerint az elnök stratégiai céljai szárazföldi műveletek nélkül is elérhetők.

