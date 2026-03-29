Az iráni katonák alig várják az amerikai szárazföldi csapatokat

Mohammad Báger Gálibáf az iráni állami média által idézett nyilatkozatában közölte, hogy
az iráni fegyveres erők készen állnak egy esetleges amerikai szárazföldi hadművelet visszaverésére.
Egyúttal megtorlást ígért Washington regionális szövetségesei ellen is. A házelnök szerint az Egyesült Államok a nyilvánosság előtt tárgyalásokról beszél, miközben a háttérben szárazföldi támadást készít elő.
A kijelentések különösen figyelemre méltók annak fényében, hogy az Axios hírportál értesülései szerint Gálibáf kulcsfigurává vált Donald Trump Teheránnal tervezett béketárgyalásaiban. A lap úgy tudja, hogy a házelnök nyitottságot mutatott az amerikai küldöttekkel, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel való kapcsolatfelvételre. Ezt az értesülést ugyanakkor egy magas rangú iráni tisztségviselő határozottan cáfolta.
A fenyegető hangvételű nyilatkozat és a színfalak mögötti diplomáciai csatornák ellentmondása jól tükrözi a washingtoni–teheráni viszony összetettségét. Ebből is látszik, hogy a nyilvános retorika és a zárt ajtók mögötti egyeztetések gyakran eltérő irányba mutatnak.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.