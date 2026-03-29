Az iráni katonák alig várják az amerikai szárazföldi csapatokat
Az iráni házelnök figyelmeztette az Egyesült Államokat, miután több ezer amerikai tengerészgyalogos és tengerész érkezett a Közel-Keletre - írja a Sky News.

Mohammad Báger Gálibáf az iráni állami média által idézett nyilatkozatában közölte, hogy

az iráni fegyveres erők készen állnak egy esetleges amerikai szárazföldi hadművelet visszaverésére.

Egyúttal megtorlást ígért Washington regionális szövetségesei ellen is. A házelnök szerint az Egyesült Államok a nyilvánosság előtt tárgyalásokról beszél, miközben a háttérben szárazföldi támadást készít elő.

A kijelentések különösen figyelemre méltók annak fényében, hogy az Axios hírportál értesülései szerint Gálibáf kulcsfigurává vált Donald Trump Teheránnal tervezett béketárgyalásaiban. A lap úgy tudja, hogy a házelnök nyitottságot mutatott az amerikai küldöttekkel, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel való kapcsolatfelvételre. Ezt az értesülést ugyanakkor egy magas rangú iráni tisztségviselő határozottan cáfolta.

A fenyegető hangvételű nyilatkozat és a színfalak mögötti diplomáciai csatornák ellentmondása jól tükrözi a washingtoni–teheráni viszony összetettségét. Ebből is látszik, hogy a nyilvános retorika és a zárt ajtók mögötti egyeztetések gyakran eltérő irányba mutatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

