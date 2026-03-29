Donald Trump teljesen átírná a játékszabályokat: több évszázados elvet rúgna fel, hogy átvigye az akaratát

Mi az a filibuster?

A filibuster holland-spanyol eredetű kifejezés, „kalóz” jelentéssel. Egy obstrukciós – azaz akadályoztató – eszközről van szó, így maga az elnevezés is arra utal, hogy valaki „eltéríti” a jogalkotás folyamatát, gátolja egy testület működését.

A filibuster szabálya hosszú évtizedek óta az amerikai szövetségi törvényhozás, azon belül is a száztagú szenátus egyik egyedülálló jellegzetessége, ami világszerte különlegessé teszi. Legtöbbször úgy szokták összefoglalni a lényegét, hogy

egy törvényt nem lehet csupán egyszerű többséggel elfogadni a Kongresszus felsőházában, hanem 60 fős minősített többség szükséges.

A valóság azonban ennél valamivel árnyaltabb: a képviselőházhoz hasonlóan igazából a szenátusban is egyszerű többséggel zajlik a törvényalkotás, hisz a sikerhez végső soron 51 szavazat kell (ha szavazategyenlőség alakul ki a száz szenátor között, a mindenkori alelnök szava dönt, aki a szenátus elnökeként is szolgál.)

A filibuster tehát valójában még a lényegi voksolás előtti vita lezárásához (cloture) kötődik, ugyanis a szenátorok háromötödének, 60 főnek kell rábólintania a filibuster megtörésére, hogy megkezdődjön a voksolás. Mivel azonban ez előfeltétele az érdemi szavazásnak, a sima többség önmagában legtöbbször annyit ér, mint halottnak a csók. Úgy is mondhatnánk, hogy ha legalább 41 fő hajlandó keresztbe feküdni, kizárt, hogy egy javaslatról egyáltalán szavazni tudjon az amerikai felsőház.

Miért létezik a filibuster?

Bár a filibuster hosszú, történelmi múltra tekint vissza – amit védelmezői előszeretettel hangoztatnak is –, közel sincs az 1789-ben ratifikált alkotmányba vésve, mi több, az amerikai köztársaság hajnalán nem is létezett. Egy 1806-os szabálymódosításra nyúlik vissza, amit egyes kutatók puszta véletlennek tudnak be. A szenátus a XIX. század elején Aaron Burr alelnök javaslatára törölte el a vita egyszerű többséggel történő lezárásának lehetőségét, eltérve ezzel az alsóház máig érvényes gyakorlatától. Burr viszont csak túl bonyolultnak vélte a szabálykönyvet, ezért kívánt azon faragni, nem állt mögötte különösebb ideológiai vagy politikai szándék. A lépés azonban – akarva, akaratlanul – korlátok nélküli vitajogot biztosított a honatyáknak, akik ezután informális utakon egyeztek meg egy-egy vita berekesztéséről.

Több évtizedbe telt, mire a kisebbség kihasználta a vita laza korlátait, ami az első valódi obstrukcióhoz vezetett 1837-ben

– magyarázta Sarah Binder, a Brookings Intézet kutatója, hol máshol, mint a szenátusban tartott meghallgatásán.

A helyzetet Woodrow Wilson (1913-1921) elégelte meg, kifogásolva, hogy a felsőház csigalassúsággal tárgyalja a programját (emiatt persze valamennyi amerikai elnök méltatlankodni szokott). A demokrata elnök unszolására a szenátus 1917-ben elfogadta a XXII., úgynevezett vitalezárási szabályt, ami kezdetben kétharmados, majd 1975-től 60 szavazatos többséggel tette lehetővé az obstrukció megtörését.

Legtöbbeknek Amerikában a „beszélő filibuster” jut eszébe a szó hallatán – azaz hogy az adott politikus addig jártatja a száját szünet nélkül, ameddig csak bírja szusszal, ezzel megakasztva a törvényhozást.

A leghosszabb obstrukciós beszéd sokáig Dél-Karolina egykori szegregációpárti szenátorához, Strom Thurmondhöz kötődött, aki az 1957-es polgárjogi törvény ellen kelt ki, de ezt a rekordot Cory Booker New Jersey-i szenátor 2025 áprilisában megdöntötte egy több mint 25 órás felszólalással.

A filibuster liberális, illetve progresszív ellenzői gyakran emlegetik fel az obstrukciós eszköz „rasszista múltját”, hisz a déli államok nem egyszer vetették be, hogy érvényesítsék a rabszolgatartáshoz, illetve a faji elnyomáshoz és szegregációhoz fűződő érdekeiket. Binder egyik kutatása alapján 1917 és 1994 között minden második filibuster a polgári jogokhoz vagy a faji diszkriminációhoz kötődött.

Ugyanakkor a ’70-es években lehetőség nyílt a „néma filibusterre” is, amely nem akasztja meg az egész kamara működését, és elég, ha 41 szenátor csöndben jelzi az erre irányuló szándékát (ekkoriban vezették be az angolul budget reconciliationként ismert egyeztetési eljárást is, ami megkerüli a filibustert, és lehetővé teszi a tisztán költségvetési javaslatok sima többséggel való elfogadását a szenátusban.) A 2000-es évek óta egyébként rendkívül könnyűvé vált a filibuster, csupán kimerülhet annyiban, hogy egy szenátor titkára „odatelefonál”, és kész.

Miért ilyen ellentmondásos?

A Brennan Center for Justice liberális nonprofit elemzése alapján az 1917 óta benyújtott több mint 2500 vitalezáró indítvány felét (!) az elmúlt 12 évben adták be.

Azzal párhuzamosan, hogy a filibuster használata az utóbbi években drasztikusan megnőtt, megnőtt az igény a kivételekre is, amelyekből több tucatnyit hoztak.

A „nukleáris opcióval” például a demokraták 2013-ban lehetővé tették, hogy a kormányzati tisztviselők és az alsóbb szintű bírói kinevezések jóváhagyásához elég legyen az egyszerű többség, majd a republikánusok 2017-ben, Neil Gorsuch kinevezésekor ezt kiterjesztették a legfelsőbb bírókra is. Mindkét esetben a kisebbségben lévő párt blokkolta a hivatalban lévő elnök jelöltjét, amit megelégelt a szenátusi többség.

A filibuster támogatói azzal érvelnek mellette, hogy a minősített többség szinte állandó alkalmazása

védi a kisebbségbe szorult frakció érdekeit, és a polarizált amerikai közéletben oly ritka együttműködésre, párbeszédre és kompromisszumra kényszeríti az ellentétes oldalon ülő törvényhozókat.

Joe Manchin korábbi demokrata szenátor nemrég a szenátus „lelkének” nevezte az obstrukciós eszközt, mely eltörlése szerinte kiszámíthatatlanná tenné az amerikai kormányzat működését.

A szenátus szerepéről, hogy letörje az alsóbb kamara szarvait, és visszafogja annak túlbuzgóságát, anekdoták is szólnak. Előbbiben hat, utóbbiban két évre szólnak a mandátumok, így az alsóházi képviselők gyakorlatilag állandó kampányüzemmódban nyüzsögnek, míg a szenátoroknak több a lehetőségük a morfondírozásra. Egy, az alapító atyákat megidéző legenda úgy tartja, hogy miután Thomas Jefferson egy tea felett számonkérte George Washingtont, amiért beleegyezett a kétkamarás törvényhozás létrehozásába, az Egyesült Államok jövendőbeli első elnöke kifejtette: ahogy a teát a csészealjba kell önteni, hogy lehűljön, a szenátus úgy hűti le a lánglelkű törvénytervezeteket is. (A hagyománytisztelet ily módon megfogalmazott érvét némileg aláássa, hogy az alapító atyák víziójában nem igazán szerepelt a filibuster, amely – mint említettük – a házszabály része, és évtizedekkel később intézményesült.)

A filibuster ellenzői szerint ezzel szemben a gyakorlat antidemokratikusságát hangsúlyozzák, hisz a kisebbség gyakorlatilag túszul ejtheti a többségi akaratot

– ezt az utóbbi évtizedekben különösen a demokraták vették rossz néven, hiszen 1979 óta rendszerint a republikánusoknak lejt a pálya a tagállamoknak egyenlő képviseletet biztosító szenátusban, és erre jön még rá a filibuster hatása. A ritkábban lakott államok főleg a republikánusok, míg a népesebbek inkább a demokraták felé hajlanak, és mivel minden egyes állam 2-2 szenátorral bír, a 40 millió lelkes Kalifornia és a 600 ezres Wyoming szava ugyanannyit nyom a latba. (Ezt kompenzálandó, a képviselőket az alsóházban lakosságarányosan osztják szét a tagállamok között, Kaliforniának 52, Wyomingnak 1 jut.) Ha utánaszámolunk, ez szélsőséges esetben akár azt is jelentheti, hogy a 21 legkevésbé lakott állam 41-42 szenátora úgy tud elgáncsolni egy javaslatot, hogy a blokkoló kisebbség alig 38 millió, míg a hoppon maradt többség 296 millió állampolgárt képvisel. Kis képi túlzással élve, a teljes népesség 12 százalékának akarata legyőzi a „maradék” 88 százalék hangját.

További érv az ellenzők tarsolyában, hogy úgy vélik, a filibuster állandóan patthelyzetet okoz a szenátusban – hisz ritkán rendelkezik az egyik párt háromötödös többséggel –, ami a működésképtelenség szélére tolta a felsőházat, és ezzel az amerikai demokráciát.

Szerintük tehát a filibuster csak olaj a nép intézményekkel szembeni bizalmatlanságára, hisz lehetetlenné teszi, hogy a politikusok betartsák az ígéreteiket, legyen az radikális vagy sem.

Egyszóval: bármennyire is nemes cél a kétpártiság előmozdítása és a fontolva haladás, a filibuster tökéletes kifogásként is szolgálhat a politikusok tehetetlenségére és a defektes status quo fenntartására. Ha pedig évről évre azt látják a választók, hogy ők „a változásra” szavaznak, de ezt nem kapják meg, az csak növeli a társadalmi kiábrándultságot, és hozzájárul ahhoz a polarizációhoz és radikalizációhoz, amit a filibuster állítólag enyhíteni volt hivatott a legelejétől fogva. És persze itt jön be az, amiről a filibuster azon védelmezői beszélnek, akik a szenátus feladatai közé sorolják a közvélemény jobbra vagy balra történő kilengéseinek csillapítását.

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy miképp alakulhat ki társadalmi konszenzus bármilyen ügyben, ha a választók gyakorlatilag sosem kapják meg – vagy szembesülnek azzal –, amire ikszet húztak, így a következő választáson a korrekcióra is alig van esélyük.

A Gallup szerint jelenleg az amerikaiak csupán 16%-a elégedett a Kongresszus működésével, és a törvényhozásban bíznak a legkevesebben a közintézmények közül.

Donald Trump amerikai elnök évértékelő beszédét tartja a törvényhozás, a Kongresszus két háza előtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.

Miért akarja most Trump eltörölni?

Ahogy cikkünk elején írtuk, az elnök az idei évértékelő beszédében a SAVE America Act választási törvény elfogadása érdekében sürgette a filibuster megszüntetését.

Érdekesség, hogy ahogy a korábbi módosításokhoz, úgy a filibuster totális eltörléséhez is elegendő lenne a szenátorok egyszerű többsége.

Az illegális bevándorlók szavazását megakadályozni hivatott jogszabály előírná, hogy a választásra való regisztráció előtt mindenkinek bizonyítania kell az állampolgárságát, illetve szavazáskor fényképes igazolvánnyal kell igazolni a személyazonosságot. Mivel az Egyesült Államokban nincs egységes személyi, a regisztráció főként útlevéllel, anyakönyvi kivonattal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal történhet, míg szavazáskor a vezetői engedély vagy az útlevél jöhet szóba.

A republikánusok szerint a mostani szabályok nem védik megfelelően a választási folyamatot a csalástól, és Trump retorikája szerint ezzel visszaélnek az illegális bevándorlók betelepítésében érdekelt demokraták. Ezzel szemben a demokraták többek közt azért ellenzik a törvényt, mert az állampolgárság nélküli voksolást a jelenlegi jogszabályok is tiltják, sőt, büntetik, a tervezet pedig elsősorban a szegényebbeket és a színesbőrűeket érintené hátrányosan. Az adatok alapján Trump „féktelen csalásról” szóló vádjai is gyenge lábakon állnak, 2025-ben a regisztráló szavazók csupán 0,04%-át dobta vissza az ellenőrzőrendszer állampolgárság hiányában. Tovább bonyolítja a kérdést, hogy a Bipartisan Policy Center szerint

a választásra jogosult amerikaiak 9%-a nem rendelkezik az állampolgárságát igazoló dokumentummal, vagy nem fér hozzá ilyenhez könnyen,

a regisztrált szavazók felének nincs érvényes útlevele a jelenlegi hivatalos nevével,

valamint a választásra regisztráltak tizede nem fér hozzá a születési anyakönyvi kivonatához.

az új törvény miatt tehát olyanok számára is megnehezülhet hirtelen a választási részvétel, akik nem illegális bevándorlók, hanem erre nyilvánvalóan jogosult állampolgárok.

Trump korábban azt mondta, hogy a SAVE America Act kulcsfontosságú, hogy „garantálják” a republikánusok győzelmét a novemberben esedékes féldős kongresszusi választáson. Egyes elemzők viszont úgy vélik, mivel a republikánus szavazóbázison belül egyre nő a vidéki, illetve alacsonyabb társadalmi és gazdasági státuszú voksolók aránya, akár a visszájára is elsülhet a tervezet, és végül többnyire republikánus szavazókat tántoríthat el az urnáktól.

A törvényjavaslat a szűk republikánus többségű képviselőházon már átment, de a szenátuson még nem, Trump pártjának ugyanis csupán 53 szenátora van, ami kevés a demokraták obstrukciójának letörésére.

Trump már tavaly ősszel felszólított a filibuster eltörlésére,

de első ciklusában ugyancsak zavarta a szenátus tétovázása. Legutóbb pár napja adott hangot elégedetlenségének, mondván, "eljön az idő, amikor meg kell tenni azt, amit már rég meg kellett volna".

Itt az idő, hogy a republikánusok kijátsszák a TRUMP-KÁRTYÁT, és alkalmazzák az úgynevezett nukleáris opciót — szabaduljanak meg a filibustertől, és tegyék meg, MOST!

- fogalmazott a republikánus zászlóvivő a Truth Socialön október végén. Akkor a rekordhosszúra nyúlt kormányzati leállás megszüntetése volt a tét, e heti posztját pedig a reptereket megbénító részleges patthelyzet ihlette.

Most MI vagyunk hatalmon, és ha azt tennénk, amit tennünk kellene, akkor AZONNAL véget vethetnénk ennek a nevetséges, országromboló "LEÁLLÁSNAK". Ha a demokraták valaha visszakerülnének a hatalomba – ami könnyebben megtörténhet, ha a republikánusok nem használják ki azt a nagy erőt és szakpolitikai lehetőségeket, melyeket a filibuster eltörlésével szerezhetnénk meg –, ők élni fognak a jogukkal, és ezt az első napon meg is fogják tenni, amikor hivatalba lépnek, függetlenül attól, hogy mi megtesszük-e vagy sem

- vélekedett az amerikai elnök, tulajdonképpen azzal érvelve, hogy ha ők most nem lépik a filibuster eltörlését, akkor a demokraták fogják legközelebb.

Trump gondolatmenete nem teljesen megalapozatlan:

a demokraták 2022-ben választójogi reformok érdekében mérlegelték a filibuster részleges eltörlését, de a terv belső ellenállásba ütközött, Kyrsten Sinema és a már említett Joe Manchin szenátorok leszavazták azt. A tavalyelőtti elnökválasztási kampányban Kamala Harris azt lengette be, hogy az abortuszjog szövetségi szintű visszaállítása végett támogatná a filibuster megszüntetését ebben a kérdésben. Az azóta visszavonult Sinema akkoriban úgy érvelt ez ellen a "szörnyű, rövidlátó ötlet" ellen, hogy egy jövőbeli Kongresszus ezáltal országszerte be is tudná tiltani a terhességmegszakítást, kivételeket sem hagyva.

Noha Trump hívei tűzbe mennének, hogy elfogadják a MAGA-platform koronaékszerének tartott SAVE America Actet,

a republikánusok szenátusi frakciója, beleértve annak vezetőjét, sem túlzottan lelkes amiatt, hogy Trump beáldozná a filibustert a választási reformért.

John Thune az obtrukciós eszközt ősszel olyan védőbástyának nevezte,

amely sok igazán rossz dologtól óvta meg az országot.

Susan Collins, Maine középutas republikánus szenátora egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a lépés

lehetővé tenné egy jövőbeli, demokraták által ellenőrzött Kongresszus számára, hogy bármiről – legyen szó Washington D.C. állammá válásáról, a nyitott határokról vagy a Legfelsőbb Bíróság megtöltéséről – csupán a szenátorok egyszerű többségével hozzon rendelkezéseket.

Texas öreg motoros szenátora, John Cornyn ugyanakkor megváltoztatta korábbi filibuster-párti álláspontját – valószínűleg nem függetlenül attól, hogy éppen Trump támogatásáért vív ádáz harcot a keményvonalasan MAGA-párti előválasztási ellenfelével, Ken Paxtonnal szemben.

Cornyn belengette a mások által is támogatott „beszélő filibuster” visszahozását, hogy a demokratáknak – és fordított esetben a republikánusoknak – a kimerülésig beszélniük kelljen, ne legyen elég „odatelefonálni” az irodából.

Bármennyire méltányolhatónak tűnik az ötlet elsőre, ez mégsem lenne tökéletes megoldás a republikánusok számára:

a demokrata szenátorok egymást váltva relatíve könnyedén tarthatnák a végtelen beszédeket. Ezzel elfoglalnák a címlapokat, és ellehetetlenítenék, hogy bármi mással haladjon a kamara, miközben a republikánusok szenátorok sem mehetnének haza, hisz ugrásra késznek kell lenniük, ha valamilyen szavazásra kerülne sor. Sőt, a demokraták állandó módosítókkal bombázhatnák őket, hogy kiheréljék az adott tervezetet vagy csak sarokba szorítsák a republikánusokat érzékeny (szak)politikai ügyekben. Ezért mondta John Thune, hogy a beszélő filibuster „jóval kockázatosabb” lenne, mint azt számos republikánus kolléga és MAGA-párti véleményvezér gondolja.

De akkor mi a konklúzió? Nos, úgy látszik, a filibuster napjai – legalábbis a jelenlegi formájában – meg vannak számlálva, de talán még túlélhet egy kis ideig. Már ha Trump hajlandó elfogadni, hogy a SAVE America Act szintén marad a fiókban.

