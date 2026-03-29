Hóvihar, orkán: munkában a mentőcsapatok Magyarország szomszédjában

Több száz beavatkozást hajtottak végre a városi szolgálatok azt követően, hogy orkánerejű széllel kísért vihar csapott le Zágráb területére csütörtökön és pénteken - közölte szombaton Luka Korlaet alpolgármester. Közben Bosznia-Hercegovinában erőteljes havazás és intenzív esőzés okozott áradásokat, áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat.

Horvátországból súlyos sérülésekről nem érkezett jelentés, a károk felmérése azonban még folyamatban van. A tűzoltók több mint 600 esethez vonultak ki, és további mintegy 300 bejelentést regisztráltak, míg az út- és parkfenntartó szolgálatok egyenként mintegy 400 beavatkozást végeztek.

Andrej Plenković miniszterelnök úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy a közeledő újabb vihar nem lesz olyan erős, mint az utóbbi napokban tapasztalt.

Hangsúlyozta, hogy a kormány minden szükséges támogatást megad a károk helyreállításához.

Boszniában a hóvihar az ország jelentős részét érintette: az északi hegyvidéki területeken helyenként egy métert is meghaladó hómennyiséget mértek, és az előrejelzések szerint hétfőig a hegyekben akár a két métert is elérheti a hóréteg vastagsága. A magasabban fekvő területeken a közlekedés lelassult vagy teljesen leállt, az illetékesek pedig arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a nem feltétlenül szükséges utazásokat.

A meteorológusok további csapadékra, lehűlésre és erős szélre figyelmeztettek, ami növeli az árvízveszélyt, különösen az északi és északnyugati régiókban. A polgári védelem közlése szerint emelkedő vízszintek várhatók az ország fő folyójának számító Száva folyó vízgyűjtő területén, különösen a középső és alsó Sana folyó mentén, valamint a Spreca folyó térségében. A szakemberek március 28. és 31. között rendkívüli vízügyi helyzetre számítanak. Az áradások több térségben már megkezdődtek: a Spreca kilépett medréből, több száz hektár mezőgazdasági területet öntött el, és lakóépületeket veszélyeztet a Tuzlai kanton egyes részein.

