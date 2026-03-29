Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap
Globál

MTI
Portfolio
Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.
Négy közel-keleti nagyhatalom ült össze a háborúról tárgyalni

Pakisztán kétnapos egyeztetést tart Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminisztereivel Iszlámábádban. Az Egyesült Államok és Irán nem vesz részt a tárgyalásokon - közölte a Sky News.

Ománt is támadás érte

Omán területét is támadás érte, de az ország egyelőre nem nevezett meg egyértelmű felelősöket érte, vizsgálja az eseményeket - közölték vasárnap. A hírek szerint egy ember megsérült a dróntámadásban. (Reuters)

Irán több nagyvárosa ellen hajtott végre légitámadást Izrael és az Egyesült Államok vasárnap hajnalban. Robbanásokról érkezett jelentés Teherán több déli és nyugati kerületéből, az ország középső részén fekvő Iszfahánból, a déli Sirázból és az iráni főváros közelében fekvő néhány kisebb településről. A Fars helyi hírügynökség szerint több robbanás történt az iráni Forradalmi Gárda egyik teheráni létesítménye közelében.

A támadások esetleges áldozatairól egyelőre nincsenek információk. Irán eközben Izrael déli területeit lőtte, de a hadsereg közlése szerint az Iránból indított rakétákat megsemmisítették.

A bahreini alumíniumgyártó Alba vasárnap megerősítette, hogy létesítményeit szombaton iráni támadás érte, a cég két alkalmazottja könnyebb sérüléseket szenvedett. A vállalat közölte, hogy folyik a károk felmérése.

Az Alba a világ legnagyobb alumíniumkohóját működteti.

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton azzal indokolta az Alba létesítményei elleni támadást, hogy a cég kapcsolatban áll az amerikai iparral.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

