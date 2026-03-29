Négy közel-keleti nagyhatalom ült össze a háborúról tárgyalni
Pakisztán kétnapos egyeztetést tart Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminisztereivel Iszlámábádban. Az Egyesült Államok és Irán nem vesz részt a tárgyalásokon - közölte a Sky News.
Ománt is támadás érte
Omán területét is támadás érte, de az ország egyelőre nem nevezett meg egyértelmű felelősöket érte, vizsgálja az eseményeket - közölték vasárnap. A hírek szerint egy ember megsérült a dróntámadásban. (Reuters)
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap
Irán több nagyvárosa ellen hajtott végre légitámadást Izrael és az Egyesült Államok vasárnap hajnalban. Robbanásokról érkezett jelentés Teherán több déli és nyugati kerületéből, az ország középső részén fekvő Iszfahánból, a déli Sirázból és az iráni főváros közelében fekvő néhány kisebb településről. A Fars helyi hírügynökség szerint több robbanás történt az iráni Forradalmi Gárda egyik teheráni létesítménye közelében.
A támadások esetleges áldozatairól egyelőre nincsenek információk. Irán eközben Izrael déli területeit lőtte, de a hadsereg közlése szerint az Iránból indított rakétákat megsemmisítették.
A bahreini alumíniumgyártó Alba vasárnap megerősítette, hogy létesítményeit szombaton iráni támadás érte, a cég két alkalmazottja könnyebb sérüléseket szenvedett. A vállalat közölte, hogy folyik a károk felmérése.
Az Alba a világ legnagyobb alumíniumkohóját működteti.
Az iráni Forradalmi Gárda szombaton azzal indokolta az Alba létesítményei elleni támadást, hogy a cég kapcsolatban áll az amerikai iparral.
