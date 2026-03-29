Kimondták a kőkemény feltételt: hatalmas kártérítés nélkül esély sincs a békére Iránnal

Az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója vasárnap azt követelte, hogy az Öböl-menti államokat ért iráni támadások rendezése kártérítést és biztonsági garanciákat is foglaljon magában.

Anvar Gargas az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy az iráni támadásokkal kapcsolatos

bármilyen politikai megoldásnak ki kell terjednie az okozott károk megtérítésére.

A tanácsadó hangsúlyozta, hogy a kompenzációnak mind a kritikus infrastruktúrát érintő, mind a civilek elleni támadásokra vonatkoznia kell.

Gargas emellett egyértelmű garanciákat sürgetett. Erre szerinte azért van szükség, hogy a

hasonló támadások megismétlődését a jövőben meg lehessen akadályozni.

Az emírségekbeli diplomata ezzel az Öböl-menti államok határozott álláspontját fogalmazta meg Iránnal szemben. Egyúttal egyértelművé tette, hogy a térség stabilitásának helyreállítása konkrét kötelezettségvállalások nélkül elképzelhetetlen.

