Kimondták a kőkemény feltételt: hatalmas kártérítés nélkül esély sincs a békére Iránnal

Az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója vasárnap azt követelte, hogy az Öböl-menti államokat ért iráni támadások rendezése kártérítést és biztonsági garanciákat is foglaljon magában.

Anvar Gargas az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy az iráni támadásokkal kapcsolatos

bármilyen politikai megoldásnak ki kell terjednie az okozott károk megtérítésére.

A tanácsadó hangsúlyozta, hogy a kompenzációnak mind a kritikus infrastruktúrát érintő, mind a civilek elleni támadásokra vonatkoznia kell.

Gargas emellett egyértelmű garanciákat sürgetett. Erre szerinte azért van szükség, hogy a

hasonló támadások megismétlődését a jövőben meg lehessen akadályozni.

Az emírségekbeli diplomata ezzel az Öböl-menti államok határozott álláspontját fogalmazta meg Iránnal szemben. Egyúttal egyértelművé tette, hogy a térség stabilitásának helyreállítása konkrét kötelezettségvállalások nélkül elképzelhetetlen.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: The First Group

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

