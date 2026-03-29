Lenézően beszélt az ukrán drónokról a Rheinmetall vezére, most Ukrajna visszaszólt

A Rheinmetall kénytelen volt visszakozni, miután vezérigazgatója lekicsinylő megjegyzéseket tett az ukrán dróntechnológiára, ami komoly nemzetközi kritikát váltott ki, és rávilágított a modern hadviselés egyik alapvető vitájára, írja a Bloomberg.

A Rheinmetall igyekezett gyorsan tompítani a reputációs károkat, miután vezérigazgatója, Armin Papperger éles kritikát fogalmazott meg az ukrán drónhasználattal kapcsolatban. A német hadiipari cég közleményben hangsúlyozta, hogy

a legnagyobb tisztelettel tekint az ukrán védekezési erőfeszítésekre, és kiemelte, hogy Ukrajna korlátozott erőforrások mellett is rendkívül hatékonyan harcol.

A vita előzménye egy interjú volt, amelyben Papperger lekicsinylően beszélt az ukrán drónfejlesztésekről, azt sugallva, hogy azok nem érnek fel a nagy nyugati hadiipari cégek, például a Lockheed Martin vagy a General Dynamics technológiájával. A kijelentés, miszerint az ukrán drónokat házi körülmények között, akár konyhában 3D nyomtatóval készítik, komoly felháborodást váltott ki.

Az ukrán oldalról gyors és erős reakció érkezett. Oleksandr Kamyshin, Volodimir Zelenszkij tanácsadója nyilvánosan visszautasította a kritikát, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek az úgynevezett

LEGO drónok már több mint 11 ezer orosz harckocsit semmisítettek meg.

Emellett külön kiemelte az ukrán nők szerepét is, akik szerinte kulcsszerepet játszanak a drónfejlesztésben és -gyártásban.

A botrány a német iparágon belül is visszhangot váltott ki. A Quantum Systems társalapítója, Florian Seibel nyilvánosan elhatárolódott Papperger kijelentéseitől, és hangsúlyozta, hogy tisztelet illeti az ukrán fejlesztőket, köztük a nőket is, akik a fronton használt dróntechnológia mögött állnak.

A Rheinmetall számára különösen kényes a helyzet, hiszen a vállalat az egyik legnagyobb nyertese az ukrajnai háborúnak. A cég fegyvereket, lőszert és harcjárműveket gyárt, és az orosz invázió óta jelentősen növelte bevételeit. Emellett aktívan jelen van Ukrajnában is, többek között karbantartó központot üzemeltet Marder gyalogsági harcjárművek és Leopard harckocsik számára, valamint lőszergyár építését is tervezi az országban.

Az ügy jól mutatja a modern hadviselés egyik kritikus pontját, miközben a nagy hadiipari vállalatok a drága, csúcstechnológiás rendszerekben hisznek, addig Ukrajna egyre inkább az olcsó, gyorsan gyártható és tömegesen bevethető drónokra épít, amelyek a harctéren bizonyítottan hatékonyak.

Címlapkép forrása: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images