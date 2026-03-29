  • Megjelenítés
Négy közel-keleti nagyhatalom ült össze a háborúról tárgyalni
Globál

Portfolio
Pakisztán kétnapos egyeztetést tart Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminisztereivel Iszlámábádban. Az Egyesült Államok és Irán nem vesz részt a tárgyalásokon - közölte a Sky News.

A megbeszélések témáját Hakan Fidan török külügyminiszter már a találkozó előtt felvázolta az A Haber török hírcsatornának nyilatkozva. Elmondása szerint a négy ország értékelni kívánja a háborús helyzetet és a béketárgyalások kilátásait. Emellett megvitatják azt is, hogy milyen területeken tudnának közösen fellépni.

Az iszlámábádi külügyminisztérium épületénél már a reggeli órákban gépkocsikonvojok érkezését és távozását lehetett megfigyelni.

A négyes formátum különösen figyelemre méltó, mivel

két meghatározó regionális szereplő, az Egyesült Államok és Irán távol marad a tárgyalóasztaltól.

Még több Globál

A részt vevő országok mindegyike jelentős diplomáciai súllyal rendelkezik a térségben, ráadásul korábban is vállaltak már közvetítő szerepet különböző nemzetközi konfliktusokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility