Olyan rakétát tesztelt Észak-Korea, mellyel akár Amerikát is elérné

Észak-Korea több robbanófejet hordozó rakéta továbbfejlesztett hajtóművének földi tesztjét hajtotta végre, aminek a célja az Egyesült Államok szárazföldjét elérni képes rakéták arzenáljának bővítése.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség beszámolója szerint

a tesztet figyelemmel követte Kim Dzsongun észak-koreai vezető is,

de azt nem közölték, hogy a tesztet mikor és hol hajtották végre.

A továbbfejlesztett, kompozit szénszálas anyagból készült hajtómű maximális teljesítménye 2500 kilotonna volt a szeptemberi hasonló, szilárd üzemanyagú hajtóműteszt során elért mintegy 1971 kilotonnával szemben - a hírügynökség jelentése szerint.

A tesztről szóló beszámoló néhány nappal azután jelent meg, hogy Kim Dzsongun beszédet mondott az észak-koreai parlamentben, megígérve országa atomhatalom státuszának visszafordíthatatlan megerősítését, miközben globális állami terrorizmussal és agresszióval vádolta meg az Egyesült Államokat.

