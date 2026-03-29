Rendkívüli állapotot hirdettek ki Csecsenföldön
MTI
Rendkívüli állapot bevezetését rendelte el Csecsenföldön a heves esőzések okozta áradások miatt Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó dél-kaukázusi köztársaság vezetője vasárnap.

A közlemény szerint szombat óta erős esőzések és zivatarok sújtják a régiót, aminek következtében az ár településeket öntött el, utakat mosott el és hidakat rongált meg.

18 településen 1817 ház és udvarterület került víz alá, 28 út, 17 híd, 5 gázvezeték és 6 transzformátor pedig megsérült.

A köztársasági szintű vészhelyzet kihirdetése előtt Groznij, Argun, Gudermesz, Nozaj-Jurt, Sali, Urusz-Martan, Kurcsaloj, Vegyeno, Itum-Kalin, Saro és Sataj körzetében a helyi önkormányzatok ezt már helyi szinten megtették.

Az elárasztott Kunduhovo községből mintegy ötszáz, Braguniból pedig több mint négyszáz embert ki kellett menekíteni. A károk elhárítására a katasztrófavédelem több mint kétezer alkalmazottját és 668 gépet vetettek be.

A szomszédos Dagesztánban 760 lakóház kerül víz alá, ésl 3338 embert, köztük 1033 gyermeket kellett kimenekíteni. Ott fokozott készültséget rendeltek el az áradások miatt, 16 autóútszakaszt lezártak, a Haszavjurti járásban pedig regionális szintű rendkívüli állapotot vezettek be. A járásban a Jazik-Szu folyóba zuhant egy vasúti híd.

A köztársaságban átmenetileg több mint félmillió ember maradt áramellátás nélkül. Vasárnap délutánra a kiesett fogyasztók 70 százalékát sikerült visszakapcsolni. A katasztrófavédelmi hatóságok erőfeszítéseket tesznek a jószág kimenekítésére is.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

