Titokzatos dróntevékenység miatt riadóztatták az orosz határ mentén fekvő ország hatóságait

A finn védelmi minisztérium vasárnap bejelentette, hogy pilóta nélküli légi járművekkel elkövetett, feltételezett légtérsértést észleltek az ország délkeleti részén.

A tárca közleménye szerint a

gyanús dróntevékenységet Délkelet-Finnországban regisztrálták.

A védelmi minisztérium megkezdte az eset kivizsgálását, az illetékes hatóságok pedig már dolgoznak a részletek feltárásán.

Finnország ezen a délkeleti szakaszon határos Oroszországgal. A térség biztonsági szempontból kiemelt figyelmet kap azóta, hogy az ország 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz.

Forrás: Reuters

