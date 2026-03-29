FONTOS Listára tették a világ legkockázatosabb piacait - Mutatjuk, hol van rajta Magyarország
Titokzatos dróntevékenység miatt riadóztatták az orosz határ mentén fekvő ország hatóságait

A finn védelmi minisztérium vasárnap bejelentette, hogy pilóta nélküli légi járművekkel elkövetett, feltételezett légtérsértést észleltek az ország délkeleti részén.

A tárca közleménye szerint a

gyanús dróntevékenységet Délkelet-Finnországban regisztrálták.

A védelmi minisztérium megkezdte az eset kivizsgálását, az illetékes hatóságok pedig már dolgoznak a részletek feltárásán.

Finnország ezen a délkeleti szakaszon határos Oroszországgal. A térség biztonsági szempontból kiemelt figyelmet kap azóta, hogy az ország 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz.

Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Váratlanul átengedtek két tartályhajót a Hormuzi-szoroson

Kimondták a kőkemény feltételt: hatalmas kártérítés nélkül esély sincs a békére Iránnal

Címlapkép forrása: Getty Images

Meta - kereskedés

Váratlan fordulat: egy újabb globális energiaválság Kínát emelheti a világ trónjára
Az iráni katonák alig várják az amerikai szárazföldi csapatokat
Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek
