Történelmi veszteség érte az Egyesült Államokat: a földön semmisült meg a légierő méregdrága csúcsfegyvere

A légibázist az elmúlt napokban érte a támadás, amely a nagy értékű AWACS-gép mellett több más katonai repülőgépet is megrongált. Az E-3 Sentryről kiszivárgott, egyelőre nem hitelesített fényképek szerint
a gép farokrésze teljesen leszakadt, így repülésképtelenné vált.
Az AWACS-gépek a törzsük felett elhelyezett forgó radarantennájuk segítségével képesek a távoli fenyegetések felderítésére és más harci repülőgépek irányítására, amivel kiemelkedő taktikai előnyt biztosítanak.
Bár az Egyesült Államok több mint hatvan ilyen géppel rendelkezik, és a veszteség pótolható, az anyagi kár, valamint a szimbolikus jelentőség így is számottevő. Peter Layton, az Ausztrál Királyi Légierő egykori tisztje szerint az eset jól rávilágít arra, hogy a nagyméretű repülőgépek a földön rendkívül sebezhetőek. Emiatt folyamatos aktív védelemre szorulnak, amit azonban nagyon nehéz biztosítani.
Az E-3 Sentry az 1970-es évek végén állt szolgálatba. A típus a Boeing 707-es utasszállító törzsére épül, hasonlóan a KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgéphez. Korábban három másik Sentry is megsemmisült már balesetben, de harci cselekmény következtében mostanáig egy sem veszett el.
Az Irán elleni hadműveletek során az Egyesült Államok eddig nem veszített ember vezette repülőgépet légi harcban. Ugyanakkor több mint egy tucat MQ-9 Reaper csapásmérő drónt lőttek le, ami jól mutatja, hogy az iráni légtér továbbra is rendkívül veszélyes. Az amerikai bombázók, köztük a B-52-esek és a B-1B-k, nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal mérnek csapást az iráni célpontokra.
A konfliktus során Irán eddig több mint 1200 ballisztikus rakétát és legalább 3300 Sahed típusú kamikaze drónt lőtt ki különböző térségbeli célpontokra. Egy korábbi támadás során KC-135-ös utántöltő gépek is megrongálódtak egy másik légibázison.
Home office-ba küldi egy multi 3000 emberét az üzemanyaghiány miatt
Komoly üzemanyag-ellátási zavarokkal küzd az ország.
Kiderült a párizsi bombamerénylet-kísérlet háttere: aprópénzért béreltek fel tinédzsereket a robbantásra
Bombatámadásre készültek Párizsban.
Történelmi veszteség érte az Egyesült Államokat: a földön semmisült meg a légierő méregdrága csúcsfegyvere
Megsemmisült egy mintegy 300 millió dollár értékű E-3 Sentry repülőgép.
Ítéletidő csap le a Balatonra, extrém időjárásról jelentettek
Van, ahol 120 km/órás széllökések voltak.
Amiről még csak suttogva beszélnek: akár eddig is emelkedhet az infláció
Ez egy komplex ellátásilánc-sokk.
Üzent a MÁV: nem kell visszafizetni a tévesen kiutalt késési kompenzációt
A vasúttársaság informatikai rendszere nehezen birkózott meg az óraátállítással.
Mi a közös a Pepcóban, az eMAG-ban és a Mammutban? Nem is gondolná, mely ország befektetői állnak mögöttük
A tőkeáramlások földrajza egyre kevésbé követi a hagyományos gazdasági kapcsolatok logikáját.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.