  • Megjelenítés
Történelmi veszteség érte az Egyesült Államokat: a földön semmisült meg a légierő méregdrága csúcsfegyvere
Globál

Történelmi veszteség érte az Egyesült Államokat: a földön semmisült meg a légierő méregdrága csúcsfegyvere

Portfolio
Iráni rakétatámadás érte a Szaúd-Arábiában található Prince Sultan katonai légibázist. A csapás során megsemmisült egy mintegy 300 millió dollár értékű E-3 Sentry légtérellenőrző és -irányító repülőgép. Ez az első ismert harci veszteség ennél a géptípusnál - jelentette a Bloomberg.

A légibázist az elmúlt napokban érte a támadás, amely a nagy értékű AWACS-gép mellett több más katonai repülőgépet is megrongált. Az E-3 Sentryről kiszivárgott, egyelőre nem hitelesített fényképek szerint

a gép farokrésze teljesen leszakadt, így repülésképtelenné vált.

Az AWACS-gépek a törzsük felett elhelyezett forgó radarantennájuk segítségével képesek a távoli fenyegetések felderítésére és más harci repülőgépek irányítására, amivel kiemelkedő taktikai előnyt biztosítanak.

Bár az Egyesült Államok több mint hatvan ilyen géppel rendelkezik, és a veszteség pótolható, az anyagi kár, valamint a szimbolikus jelentőség így is számottevő. Peter Layton, az Ausztrál Királyi Légierő egykori tisztje szerint az eset jól rávilágít arra, hogy a nagyméretű repülőgépek a földön rendkívül sebezhetőek. Emiatt folyamatos aktív védelemre szorulnak, amit azonban nagyon nehéz biztosítani.

Még több Globál

Az E-3 Sentry az 1970-es évek végén állt szolgálatba. A típus a Boeing 707-es utasszállító törzsére épül, hasonlóan a KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgéphez. Korábban három másik Sentry is megsemmisült már balesetben, de harci cselekmény következtében mostanáig egy sem veszett el.

Az Irán elleni hadműveletek során az Egyesült Államok eddig nem veszített ember vezette repülőgépet légi harcban. Ugyanakkor több mint egy tucat MQ-9 Reaper csapásmérő drónt lőttek le, ami jól mutatja, hogy az iráni légtér továbbra is rendkívül veszélyes. Az amerikai bombázók, köztük a B-52-esek és a B-1B-k, nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal mérnek csapást az iráni célpontokra.

A konfliktus során Irán eddig több mint 1200 ballisztikus rakétát és legalább 3300 Sahed típusú kamikaze drónt lőtt ki különböző térségbeli célpontokra. Egy korábbi támadás során KC-135-ös utántöltő gépek is megrongálódtak egy másik légibázison.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: USAF via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility