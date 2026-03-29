Új szintre lép a konfliktus, Izrael mélyebbre nyomul Dél-Libanonban

Benjamin Netanyahu bejelentette a dél-libanoni hadműveletek kiterjesztését és a biztonsági ütközőzóna bővítését a Hezbollah visszaszorítására, írja a Sky News.

Benjamin Netanyahu bejelentette, hogy Izrael tovább szélesíti a dél-libanoni katonai műveleteit, elsősorban a Hezbollah ellen, amelyet Irán támogat. A döntés részeként az izraeli hadsereg kibővíti a már meglévő biztonsági ütközőzónát Libanon déli részén, azzal a céllal, hogy megerősítse Izrael pozícióját az északi határ mentén és tartósan átalakítsa a térség biztonsági helyzetét.

Netanyahu egy videóüzenetben, az északi katonai parancsnokságról jelentette be, hogy utasította a hadsereget a műveletek kiterjesztésére, hangsúlyozva, hogy Izrael eltökélt abban, hogy alapjaiban változtassa meg az északi front dinamikáját. A lépés hátterében az áll, hogy az elmúlt időszakban folyamatosak voltak a határ menti összecsapások, amelyek egyre inkább egy szélesebb regionális konfliktus kockázatát vetítik előre.

Címlapkép forrása: Alexi Rosenfeld/Getty Images