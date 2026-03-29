  • Megjelenítés
Ukrán drónok csaptak le az orosz kikötőben - Vasárnapi híreink a háborúról
Globál

Ukrán drónok csaptak le az orosz kikötőben - Vasárnapi híreink a háborúról

Portfolio
Ukrán dróntámadás érte vasárnap az oroszországi Uszty-Luga kikötőjét. A csapás következtében tűz ütött ki a létesítményben.

A Leningrádi terület kormányzója közölte, hogy a támadás következtében megrongálódott a kikötő infrastruktúrája, a becsapódást pedig tűz kísérte.

Uszty-Luga Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri kereskedelmi kikötője. Ezen a csomóponton keresztül jelentős volumenű kőolaj- és földgázexportot bonyolítanak le.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajtott végre dróncsapásokat az orosz energetikai infrastruktúra ellen. A műveletek kiemelt célpontjainak számítanak a kikötők, a kőolajfinomítók és az üzemanyagraktárak. Uszty-Luga logisztikai központja már korábban is elszenvedett hasonló támadásokat.

A nyilatkoztat szerint 36 drónt lőttek le a régió felett vasárnapra virradóra, de a jelek szerint néhány be is talált.

Még több Globál

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility