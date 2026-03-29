Ukrán drónok csaptak le az orosz kikötőben, Zelenszkij tárgyal - Vasárnapi híreink a háborúról
Ukrán dróntámadás érte vasárnap az oroszországi Uszty-Luga kikötőjét. A csapás következtében tűz ütött ki a létesítményben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Jordániába érkezett, amely az Öböl-térségben tett körútjának legújabb állomása. Vélhetően itt is védelmi megállapodásra törekednek a felek. 
Zelenszkij újra tárgyal: Ukrajna legféltettebb háborús tudásáért állnak sorba a kőgazdag országok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Jordániába érkezett, amely az Öböl-térségben tett körútjának legújabb állomása. A politikus korábban Katarral és Szaúd-Arábiával is védelmi megállapodásokat írt alá - írta meg a CNN.

Titokzatos dróntevékenység miatt riadóztatták az orosz határ mentén fekvő ország hatóságait

A finn védelmi minisztérium vasárnap bejelentette, hogy pilóta nélküli légi járművekkel elkövetett, feltételezett légtérsértést észleltek az ország délkeleti részén.

Az oroszok újabb elfoglalt faluval dicsekednek

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint csapataik újabb falut foglaltak el a harkovi régióban - írja a RIA Novosti. A hírt egyelőre sem ukrán, sem független források nem erősítették meg.

A Leningrádi terület kormányzója közölte, hogy a támadás következtében megrongálódott a kikötő infrastruktúrája, a becsapódást pedig tűz kísérte.

Uszty-Luga Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri kereskedelmi kikötője. Ezen a csomóponton keresztül jelentős volumenű kőolaj- és földgázexportot bonyolítanak le.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajtott végre dróncsapásokat az orosz energetikai infrastruktúra ellen. A műveletek kiemelt célpontjainak számítanak a kikötők, a kőolajfinomítók és az üzemanyagraktárak. Uszty-Luga logisztikai központja már korábban is elszenvedett hasonló támadásokat.

A nyilatkoztat szerint 36 drónt lőttek le a régió felett vasárnapra virradóra, de a jelek szerint néhány be is talált.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

