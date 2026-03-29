Ukrán drónok csaptak le az orosz kikötőben, Zelenszkij tárgyal - Vasárnapi híreink a háborúról

A Leningrádi terület kormányzója közölte, hogy a támadás következtében megrongálódott a kikötő infrastruktúrája, a becsapódást pedig tűz kísérte.

Uszty-Luga Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri kereskedelmi kikötője. Ezen a csomóponton keresztül jelentős volumenű kőolaj- és földgázexportot bonyolítanak le.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajtott végre dróncsapásokat az orosz energetikai infrastruktúra ellen. A műveletek kiemelt célpontjainak számítanak a kikötők, a kőolajfinomítók és az üzemanyagraktárak. Uszty-Luga logisztikai központja már korábban is elszenvedett hasonló támadásokat.

A nyilatkoztat szerint 36 drónt lőttek le a régió felett vasárnapra virradóra, de a jelek szerint néhány be is talált.

