Váratlan fordulat: egy újabb globális energiaválság Kínát emelheti a világ trónjára

Míg rövidebb távon az orosz olajipar lehet az iráni háború nagy nyertese, hosszabb távon Kína kerülhet ki győztesen az energiasokkból. Az ázsiai ország hatalmas nyersolaj-tartalékok felhalmozásával, gazdasága villamosításával, valamint a tisztaenergia-technológiák előállításában kiépített nyomasztó globális dominanciájával is ellenállóbbnak tűnik a negatív hatásokkal szemben, mint fő riválisai. Az olaj- és gázársokk világszerte új lendületet adhat a napelemek, akkumulátoros energiatárolók és villanyautók keresletének, ami tovább erősítheti Kína feldolgozóipari vezető szerepét, de a háború esetleges elhúzódása a globális fogyasztást és a kínai termékek iránti keresletet is visszafoghatja.

A közel-keleti háború eszkalációja és a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások akadozása

a világ legnagyobb energiaimportőrének és a fő áruexportőrének számító Kína stratégiai és gazdasági sebezhetőségét is növeli.

Az ország általánosságban is erősen kitett a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítás zavarainak saját termékei piacra vitele szempontjából is, mivel az átjárón keresztül zajlik

a teljes globális tengeri kereskedelem mintegy 10%-a,

a konténerforgalom 22%-a, a személygépkocsi-szállítás 20%-a,

a vegyipari termékek kereskedelmének pedig a 13%-a.

Még fontosabb szerepet tölt be a szoros a nemzetközi energiahordozó-kereskedelemben, miután itt halad át a teljes nyersolaj-forgalom közel 40%-a, míg a cseppfolyósított földgáz (LNG) és a finomított olajtermékek esetében ez az arány közel 20%.

De a régió nem csak a szállítási útvonalak miatt fontos Kínának, hanem azért is,

mert a tágabb régióból származik teljes energiaimportjának közel fele.

Az emelkedő energiaárak és az ellátási bizonytalanság közvetlenül növelik Kína feldolgozóiparának termelési költségeit, csökkentve a profitmarzsokat az olyan energiaigényes ágazatokban, mint az acélipar, a vegyipar és az elektronika. Ez veszélyezteti a kínai export árversenyképességét, arra kényszerítve a gyártókat, hogy nyeljék le a magasabb költségeket, vagy hárítsák át azokat a már amúgy is inflációval küzdő globális piacokra.

Ezért a konfliktus és ennek nyomán az energiapiaci válsághelyzet lehetséges elhúzódása értékelések szerint

akár azt a kereskedelmi többletet is alááshatja, amelyre Kína támaszkodik belső gazdasági gyengeségeinek ellensúlyozására.

Kína az Egyesült Államokkal Donald Trump második elnöki ciklusának eleje óta vívott kereskedelmi háború ellenére tavaly tovább bővítette külkereskedelmét, rekord közeli többlettel, de egy elhúzódó közel-keleti konfliktus nemzetközi piacokra gyakorolt hatásai már fájdalmasan érinthetik a kínai gazdaságot. A világ második legnagyobb gazdasága alacsony belső fogyasztással, elhúzódó ingatlanválsággal és hatalmas önkormányzati adóssággal küzd, a bajokat pedig nagyrészt az exportorientált gazdaságpolitikával remélte kinőni.

Fontos részlet ugyanakkor, hogy az olaj és a gáz Kína teljes energiamixének csak alig több mint negyedét teszik ki, így

az ország kevésbé függ e két energiaforrástól, mint Európa és az Egyesült Államok.

Egy Kína olajárakkal szembeni érzékenységét modellezni hivatott korábbi tanulmány szerint az olajárak 25%-os emelkedése 0,5%-os csökkenést vonhat maga után a kínai GDP tekintetében (Rasmussen és Roitman, 2011).

Az ország mostani válsággal szembeni ellenállóképességét fokozza, hogy a világ egyik legnagyobb - körülbelül négy hónapra elegendő - stratégiai olajtartalékával rendelkezik, emellett ellátásában jelentős részt képvisel az orosz olaj (amely Kína energiaimportjának közel egyötödét teszi ki), valamint a helyi kitermelés is. A kínai energiamix több mint 50%-ban a szénre támaszkodik, amelyet zömében helyben termelnek ki, míg a fennmaradó részt a megújulók és a nukleáris energia fedezi.

Kína tudatosan diverzifikálta energiaellátását, hogy elkerülje az egyetlen forrástól való kritikus függőséget, és a becslések szerint mintegy 85%-ban önellátó energiából.

Ezt támogatja az is, hogy Kína a világ leginkább elektrifikált gazdaságával rendelkezik, és a villamos energia teljes energiafelhasználáson belüli aránya gyorsan emelkedik az ipar agresszív dekarbonizációjának, illetve az elektromos járművek és a hőszivattyúk gyors terjedésének hatására. A kínai villamosításai ráta már a 30%-ot közelíti, és 2030-ig elérheti a 35%-ot, míg az Egyesült Államokban és Európában évek óta 21-22% körül stagnál.

Az időről időre kialakuló olaj- és gázválságok értelemszerűen világszerte is erőteljesen arra ösztönzik az energiaimportőr országokat, hogy a beszerzési források változatosabbá tételével és villamosítással diverzifikálják ellátásukat. Így a közel-keleti háború várhatóan szintén felgyorsítja a fosszilis tüzelőanyagokról való leválást, illetve a megújuló energiaforrások és a villamos energia egyébként is megfigyelhető térnyerését.

A megújuló energia szerepének növelése tehát nemcsak klímapolitikai,

hanem stratégiai szükségszerűséggé is válik,



miután az országok ezzel tudják a leginkább enyhíteni az olaj- és gázpiacoktól való függőségüket, ezzel azonban önkéntelenül is növelni fogják Kínától való függőségüket, tekintettel az ázsiai országnak a kulcsfontosságú tisztaenergia-technológiák ellátási láncaiban látható elsöprő globális dominanciájára.

A tiszta technológiák gyártásának stratégiai szerepét mindenki másnál előbb felismerő Kína napelemei, akkumulátorai és elektromos járművei már most is elárasztják a nemzetközi piacokat, aminek a háború, tehát az olaj- és gázpiaci helyzet újabb lökést adhat.

A kínai gazdaság fejlődése és a fenti nehézségek hatására Peking 2026-ra "mindössze" 4,5-5%-os GDP-növekedési célt tűzött ki az ország elé, amely 1991 óta a legkisebb érték. Az alacsonyabb célkitűzés ugyanakkor nagyobb rugalmasságot biztosít Pekingnek a strukturális egyensúlyhiányok kezelésében, amely a következő években némi fókuszváltással még inkább a high-tech gyártás felé kíván elmozdulni. A megcélzott fenntarthatóbb magas minőségű fejlődés érdekében Kína célzott projektekkel is tovább bővítené és modernizálná feldolgozóipai kapacitásait, az energia pedig továbbra is a kiemelt terültek között szerepel.

Kína nyíltan vállalt célja, hogy

a lehető legtöbb területen globális technológiai nagyhatalom legyen, és hogy vezető szerepet töltsön be a zöldenergiára való átállásban

- ez már ma is egyértelműen így van, és egy új energiaválság következtében a jövőben még inkább így lehet.

Az energiaár-sokk ugyanakkor nem csak a kínai export árversenyképességét veszélyezteti. Azon túl, hogy a konfliktus egyebek mellett Kína fegyverellátóként felépített reputációját is megtépázhatja, miután a kínai fegyverek a jelek szerint nem az elvárásoknak megfelelően muzsikálnak, az ázsiai ország jelentős közvetett negatív hatásokkal is szembesülhet.

Az energiapiaci helyzet szélesebb körű gazdasági stresszhez vezet, különösen azáltal, hogy felhajtja az inflációt és csökkenti a fogyasztást a globális gazdaságban.

Az exportorientált kínai gazdaságra nézve az iráni konfliktus fő kockázata az, hogy

globálisan visszafoghatja a fogyasztást és a kínai termékek iránti keresletet,

ezáltal további túlkapacitást és még kisebb vállalati profitokat eredményezhet a kínai vállalatoknál, ami súlyos következményekkel járhat pénzügyi helyzetükre nézve.

A háború és az energiapiaci zavarok elhúzódása különösen érzékenyen érintheti a kínai export fő felvevőpiacának számító Európát, és más, Kína számára fontos régiókat is, például az utóbbi időszakban jelentős tőkebeáramlásban részesülő afrikai gazdaságokat. Ha pedig szélesebb körű instabilitás alakul ki, az akár Kína tágabb és hosszabb távú érdekeinek fenntarthatóságát is alááshatja az értékelések szerint.

Címlapkép forrása: Yu Jing/China News Service/VCG via Getty Images