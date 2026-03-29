Váratlanul átengedtek két tartályhajót a Hormuzi-szoroson

Két, összesen mintegy 94 ezer tonna cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító tartályhajó sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson, és jelenleg India felé tart – közölte az indiai kormány vasárnap.

A BW Tyr és a BW Elm várhatóan március 31-én Mumbaiba, illetve április 1-jén New Mangalore-ba érkezik meg az indiai olajügyi minisztérium közleménye szerint. Az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek gyakorlatilag megbénították a hajóforgalmat a szorosban. Teherán ugyanakkor jelezte, hogy a "nem ellenséges hajók" áthaladhatnak, amennyiben előzetesen egyeztetnek az iráni hatóságokkal.

A két tartályhajó a legújabb azoknak az indiai lobogó alatt közlekedő hajóknak a sorában, amelyek sikeresen átkeltek a stratégiai fontosságú vízi átjárón. Az LSEG hajókövetési adatai alapján

péntekig már négy LPG-szállító hajó teljesítette az átkelést.

További három hajó pedig még a szoros nyugati szakaszán tartózkodott. A kormány tájékoztatása szerint összesen 18 indiai lobogó alatt közlekedő hajó és 485 indiai tengerész tartózkodik a Perzsa-öböl nyugati térségében.

India a világ második legnagyobb LPG-importőre. Az ország tavaly 33,15 millió tonna propán-bután gázt használt fel, amelynek mintegy 60 százalékát importból fedezte. A behozatal nagyjából 90 százaléka a Közel-Keletről érkezett. A kormány közlése szerint az indiai kikötők zavartalanul üzemelnek, torlódásról nem érkezett jelentés.

Forrás: Reuters

