  • Megjelenítés
FONTOS Listára tették a világ legkockázatosabb piacait - Mutatjuk, hol van rajta Magyarország
Váratlanul átengedtek két tartályhajót a Hormuzi-szoroson
Globál

Portfolio
Két, összesen mintegy 94 ezer tonna cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító tartályhajó sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson, és jelenleg India felé tart – közölte az indiai kormány vasárnap.

A BW Tyr és a BW Elm várhatóan március 31-én Mumbaiba, illetve április 1-jén New Mangalore-ba érkezik meg az indiai olajügyi minisztérium közleménye szerint. Az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek gyakorlatilag megbénították a hajóforgalmat a szorosban. Teherán ugyanakkor jelezte, hogy a "nem ellenséges hajók" áthaladhatnak, amennyiben előzetesen egyeztetnek az iráni hatóságokkal.

A két tartályhajó a legújabb azoknak az indiai lobogó alatt közlekedő hajóknak a sorában, amelyek sikeresen átkeltek a stratégiai fontosságú vízi átjárón. Az LSEG hajókövetési adatai alapján

péntekig már négy LPG-szállító hajó teljesítette az átkelést.

További három hajó pedig még a szoros nyugati szakaszán tartózkodott. A kormány tájékoztatása szerint összesen 18 indiai lobogó alatt közlekedő hajó és 485 indiai tengerész tartózkodik a Perzsa-öböl nyugati térségében.

Még több Globál

India a világ második legnagyobb LPG-importőre. Az ország tavaly 33,15 millió tonna propán-bután gázt használt fel, amelynek mintegy 60 százalékát importból fedezte. A behozatal nagyjából 90 százaléka a Közel-Keletről érkezett. A kormány közlése szerint az indiai kikötők zavartalanul üzemelnek, torlódásról nem érkezett jelentés.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility