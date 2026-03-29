Vörös fokozat Oroszországban, kitört egy vulkán
Globál

MTI
Kitört a Sivelucs vulkán, 11 kilométer magas hamufelhőt lövellve a légkörbe, ami miatt Oroszország a legmagasabb, vörös riasztási szintet rendelte el a légi közlekedésben.

Kitört a Sivelucs vulkán a Kamcsatka-félszigeten, és 11 kilométer magasságba nyúló hamufelhőt lövell ki, ezért

az orosz hatóságok a legmagasabb, vörös veszélyességi fokozatot hirdették ki a légi közlekedésben.

Oroszország egyik legaktívabb vulkánjának két oldalán lávafolyam látható. Tudósok egyelőre nem látják jelét a vulkáni aktivitás mérséklődésének, a hamufelhő kelet felé terjed.

A Sivelucs Kamcsatka legészakibb aktív vulkánja, mintegy 45 kilométerre található az 5 ezer lakosú Kljucsi falutól.

A vulkán, amelynek korát 60 000-70 000 évesre becsülik, 2023-ban az elmúlt hatvan év egyik legnagyobb kitörését produkálta, hamuval borítva be a környező településeket.

Címlapkép forrása: Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images

