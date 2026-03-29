Zelenszkij újra tárgyal: Ukrajna legféltettebb háborús tudásáért állnak sorba a kőgazdag országok

Zelenszkij az X-en "fontos találkozókként" jellemezte a jordániai programot.
A biztonság a legfőbb prioritás. Fontos, hogy minden partner megtegye a szükséges erőfeszítéseket ennek érdekében
- írta a közösségi médiában.
Az ukrán államfő öböl-térségi körútja során
már két jelentős védelmi megállapodás is született.
Katar és Szaúd-Arábia egyaránt szorosabbra fűzte az együttműködését Kijevvel.
Ennek hátterében az ukránok drónhadviselésben szerzett tapasztalatai állnak. Ezeket a stratégiákat az orosz támadások elleni, immár négy éve tartó védekezés során fejlesztették ki.
A megszerzett harcászati tudás komoly érdeklődést váltott ki a Perzsa-öböl országaiban. Ezek az államok ugyanis hasonló iráni fenyegetésekkel szembesülnek a saját térségükben.
