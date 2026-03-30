  • Megjelenítés
200 dollár fölé ugorhat az olaj ára
Globál

200 dollár fölé ugorhat az olaj ára

Portfolio
Az egyiptomi elnök az iráni háború leállítására sürgette az Egyesült Államokat, miközben a hordónkénti kétszáz dollárt meghaladó olajár veszélyére figyelmeztetett a kairói energiakonferencián - írja a Reuters.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hétfőn a kairói Egypt Energy Show 2026 konferencián nyíltan Donald Trump amerikai elnökhöz fordult, és az Irán elleni háború befejezésére szólította fel.

Azt mondom Trump elnöknek: az Öböl térségében senki más nem tudja megállítani a háborút, csak ön

- jelentette ki az egyiptomi államfő.

Szíszi elemzőkre hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy

Még több Globál

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Civil egyetemnek álcázták a fegyvergyárat? - Kíméletlenül lecsapott a Izrael

Elindult a verseny Emmanuel Macron székéért: megtalálták az embert, aki legyőzheti Marine Le Pent

a kőolaj hordónkénti ára akár kétszáz dollár fölé is emelkedhet.

Hozzátette, hogy ez egyáltalán nem túlzás, hiszen az ellátási zavarok és az áremelkedés hatásai már most is érezhetők.

Egyiptom hagyományosan jelentős amerikai katonai támogatásban, valamint a gazdag öböl menti államok anyagi segítségében részesül. Kairó elítélte az Irán által az öböl menti arab országok ellen indított támadásokat, emellett diplomáciai erőfeszítéseket tett a konfliktus eszkalációjának megakadályozására.

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) főtitkára, Dzsászem Mohamed al-Budaivi virtuálisan csatlakozott a konferenciához. Felszólította a nemzetközi közösséget a létfontosságú tengeri útvonalak védelmére. Elítélte a Hormuzi-szoros iráni lezárását és az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Ezeket a lépéseket a nemzetközi jog súlyos megsértésének, valamint a globális energiaellátás közvetlen fenyegetésének nevezte.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Kimondták a kőkemény feltételt: hatalmas kártérítés nélkül esély sincs a békére Iránnal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility