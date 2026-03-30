200 dollár fölé ugorhat az olaj ára

Az egyiptomi elnök az iráni háború leállítására sürgette az Egyesült Államokat, miközben a hordónkénti kétszáz dollárt meghaladó olajár veszélyére figyelmeztetett a kairói energiakonferencián - írja a Reuters.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hétfőn a kairói Egypt Energy Show 2026 konferencián nyíltan Donald Trump amerikai elnökhöz fordult, és az Irán elleni háború befejezésére szólította fel.

Azt mondom Trump elnöknek: az Öböl térségében senki más nem tudja megállítani a háborút, csak ön

- jelentette ki az egyiptomi államfő.

Szíszi elemzőkre hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy

a kőolaj hordónkénti ára akár kétszáz dollár fölé is emelkedhet.

Hozzátette, hogy ez egyáltalán nem túlzás, hiszen az ellátási zavarok és az áremelkedés hatásai már most is érezhetők.

Egyiptom hagyományosan jelentős amerikai katonai támogatásban, valamint a gazdag öböl menti államok anyagi segítségében részesül. Kairó elítélte az Irán által az öböl menti arab országok ellen indított támadásokat, emellett diplomáciai erőfeszítéseket tett a konfliktus eszkalációjának megakadályozására.

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) főtitkára, Dzsászem Mohamed al-Budaivi virtuálisan csatlakozott a konferenciához. Felszólította a nemzetközi közösséget a létfontosságú tengeri útvonalak védelmére. Elítélte a Hormuzi-szoros iráni lezárását és az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Ezeket a lépéseket a nemzetközi jog súlyos megsértésének, valamint a globális energiaellátás közvetlen fenyegetésének nevezte.

Forrás: Reuters

