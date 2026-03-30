Arcpirító bukás: teljes hazugságra épül az egyik legerősebb európai hatalom fenyegetése, zavartalan az orosz tevékenység

Az Egyesült Királyság januárban erősítette meg a szankcionált orosz hajók feltartóztatását lehetővé tevő jogi keretrendszert. Múlt héten Keir Starmer miniszterelnök felhatalmazta a fegyveres erőket a csatornán közlekedő hajók átvizsgálására. Bár a háttérben állítólaf

haditengerészeti egységek és különleges erők állnak készenlétben, elfogásra eddig mégsem került sor.

Egy magas rangú NATO-tisztviselő a brit lapnak azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Királyság valójában "nincs teljesen felkészülve" az elfogásokra. A brit kormányzatban aggályok merültek fel a tengeri műveletek jogszerűségével és a kudarc kockázatával kapcsolatban. Problémát jelent az is, hogy minden egyes akciót a legmagasabb politikai szinten kell jóváhagyni.

Az Egyesült Államok így csak részleges és gyorsan múló eredményt ért el: Keir Starmer bejelentése után az árnyékflotta hajói átmenetileg elkerülték a brit vizeket, ám azóta visszatértek. Jelenleg is nyolc, a brit külügyminisztérium által szankcionált hajó haladt zavartalanul a csatornán.

Ezek közül hat hamis lobogó alatt, kettő pedig nyíltan orosz zászló alatt hajózott.

Az Egyesült Királyság főként a 2018-as szankciós és pénzmosás elleni törvényre (Sanctions and Anti-Money Laundering Act) támaszkodik, amely felhatalmazást ad a büntetőintézkedéseket megszegő hajók feltartóztatására. London eddig 544 orosz árnyékflottához tartozó hajót helyezett szankciós listára, ami több, mint amennyit bármely más ország szankcionált. A szakértők szerint azonban a brit vezetés rendkívül óvatos, mivel attól tartanak, hogy Oroszország válaszlépésként brit lobogó alatt közlekedő hajókat tartóztathat fel.

Egy volt brit különleges alakulathoz tartozó tiszt "elképzelhetetlennek" nevezte, hogy minden egyes gyanús tartályhajót elfogjanak. Minden beavatkozás alapos felkészülést, politikai jóváhagyást, kiterjedt hírszerzési munkát és részletes tervezést követel meg. Egy katonai hírszerzési forrás szerint jelenleg is zajlik a lehetséges célpontok felderítése. Ennek célja elsősorban annak felmérése, hogy milyen ellenállásra számíthat egy-egy hajóátvizsgálást végrehajtó egység.

