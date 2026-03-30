Arcpirító bukás: teljes hazugságra épül az egyik legerősebb európai hatalom fenyegetése, zavartalan az orosz tevékenység
Jelenleg nyolc szankcionált orosz tartályhajó halad át a La Manche csatornán anélkül, hogy a brit haditengerészet feltartóztatná őket. Pedig London nemrég jogszabályi felhatalmazást és katonai engedélyt is adott az ilyen vízi járművek elfogására. A helyzet arra utal, hogy a retorika és a tényleges fellépés között egyelőre jelentős szakadék tátong - írta meg a The Paper.

Az Egyesült Királyság januárban erősítette meg a szankcionált orosz hajók feltartóztatását lehetővé tevő jogi keretrendszert. Múlt héten Keir Starmer miniszterelnök felhatalmazta a fegyveres erőket a csatornán közlekedő hajók átvizsgálására. Bár a háttérben állítólaf

haditengerészeti egységek és különleges erők állnak készenlétben, elfogásra eddig mégsem került sor.

Egy magas rangú NATO-tisztviselő a brit lapnak azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Királyság valójában "nincs teljesen felkészülve" az elfogásokra. A brit kormányzatban aggályok merültek fel a tengeri műveletek jogszerűségével és a kudarc kockázatával kapcsolatban. Problémát jelent az is, hogy minden egyes akciót a legmagasabb politikai szinten kell jóváhagyni.

Az Egyesült Államok így csak részleges és gyorsan múló eredményt ért el: Keir Starmer bejelentése után az árnyékflotta hajói átmenetileg elkerülték a brit vizeket, ám azóta visszatértek. Jelenleg is nyolc, a brit külügyminisztérium által szankcionált hajó haladt zavartalanul a csatornán.

Veszélybe került az EKB terve: azonnali lépésre készülnek, ha újra elszabadulnak az árak

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Ezek közül hat hamis lobogó alatt, kettő pedig nyíltan orosz zászló alatt hajózott.

Az Egyesült Királyság főként a 2018-as szankciós és pénzmosás elleni törvényre (Sanctions and Anti-Money Laundering Act) támaszkodik, amely felhatalmazást ad a büntetőintézkedéseket megszegő hajók feltartóztatására. London eddig 544 orosz árnyékflottához tartozó hajót helyezett szankciós listára, ami több, mint amennyit bármely más ország szankcionált. A szakértők szerint azonban a brit vezetés rendkívül óvatos, mivel attól tartanak, hogy Oroszország válaszlépésként brit lobogó alatt közlekedő hajókat tartóztathat fel.

Egy volt brit különleges alakulathoz tartozó tiszt "elképzelhetetlennek" nevezte, hogy minden egyes gyanús tartályhajót elfogjanak. Minden beavatkozás alapos felkészülést, politikai jóváhagyást, kiterjedt hírszerzési munkát és részletes tervezést követel meg. Egy katonai hírszerzési forrás szerint jelenleg is zajlik a lehetséges célpontok felderítése. Ennek célja elsősorban annak felmérése, hogy milyen ellenállásra számíthat egy-egy hajóátvizsgálást végrehajtó egység.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Megszületett a nagy gázalku: Magyarországot megkerülve érkezhet amerikai gáz Ukrajnába
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Rohamra indultak Moszkva legnagyobb páncélosai - Nem kellett volna
