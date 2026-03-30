Azonnali megsemmisítő csapást helyezett kilátásba Donald Trump

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy az Egyesült Államok "komoly tárgyalásokat" folytat egy "új és ésszerűbb rezsimmel" az iráni katonai műveletek lezárásáról. Hozzátette:

amennyiben nem jön létre hamarosan megállapodás, és a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra a kereskedelmi hajóforgalom előtt, az amerikai erők felrobbantják és megsemmisítik az ország összes erőművét, olajkútját és a Harg-szigetet.

Sőt, esetleg a sótalanító üzemeket is célba veszik. Az elnök hangsúlyozta, hogy ezeket a célpontokat eddig szándékosan nem támadták.

A kijelentés az iráni háború ötödik hetében hangzott el, miközben a Trump-kormányzat állítólag szárazföldi erők bevetését mérlegeli a Harg-sziget elfoglalására. A Perzsa-öbölben található sziget Irán olajiparának központi csomópontja. Becslések szerint az ország nyersolajexportjának mintegy kilencven százaléka ezen a létesítményen halad keresztül, mielőtt az olajtankerek a Hormuzi-szoroson át folytatnák útjukat. A szigeten lévő terminál napi mintegy hétmillió hordó kőolaj hajókba töltésére képes.

Irán egyelőre nem reagált az amerikai elnök legújabb nyilatkozatára.

