Ballisztikus rakéta lépte át a NATO egyik legerősebb tagállamának határát - Aktiválni kellett a légvédelmet

A török védelmi minisztérium hétfői közlése szerint a NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból kilőtt ballisztikus rakétát, miután az belépett a török légtérbe. Az amerikai–izraeli–iráni háború kezdete óta ez már a negyedik ilyen incidens.

A török tárca tájékoztatása alapján a Földközi-tenger keleti medencéjében telepített NATO-eszközök fogták el a rakétát. A minisztérium hangsúlyozta, hogy Törökország "határozottan és habozás nélkül" megtesz minden szükséges intézkedést a területét és légterét fenyegető veszélyekkel szemben.

Az eset nem előzmény nélküli, hiszen a hónap elején már három alkalommal be kellett avatkozniuk a NATO légvédelmi rendszereinek hasonló okok miatt. Mindez diplomáciai feszültséghez vezetett Ankara és Teherán között.

Törökország a három korábbi incidens után egyaránt tiltakozását fejezte ki, és figyelmeztette Iránt.

Teherán ugyanakkor tagadta, hogy a korábbi három esetben engedélyt adott volna a rakéták indítására. Az iráni vezetés emellett egy közös vizsgálat lefolytatását javasolta Ankarának az ügy tisztázása érdekében.

Forrás: Reuters

