Ballisztikus rakéta lépte át a NATO egyik legerősebb tagállamának határát - Aktiválni kellett a légvédelmet
A török védelmi minisztérium hétfői közlése szerint a NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból kilőtt ballisztikus rakétát, miután az belépett a török légtérbe. Az amerikai–izraeli–iráni háború kezdete óta ez már a negyedik ilyen incidens.

A török tárca tájékoztatása alapján a Földközi-tenger keleti medencéjében telepített NATO-eszközök fogták el a rakétát. A minisztérium hangsúlyozta, hogy Törökország "határozottan és habozás nélkül" megtesz minden szükséges intézkedést a területét és légterét fenyegető veszélyekkel szemben.

Az eset nem előzmény nélküli, hiszen a hónap elején már három alkalommal be kellett avatkozniuk a NATO légvédelmi rendszereinek hasonló okok miatt. Mindez diplomáciai feszültséghez vezetett Ankara és Teherán között.

Törökország a három korábbi incidens után egyaránt tiltakozását fejezte ki, és figyelmeztette Iránt.

Teherán ugyanakkor tagadta, hogy a korábbi három esetben engedélyt adott volna a rakéták indítására. Az iráni vezetés emellett egy közös vizsgálat lefolytatását javasolta Ankarának az ügy tisztázása érdekében.

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

