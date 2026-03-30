Bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak: beváltotta fenyegetését Irán, ivóvíz nélkül maradhatnak a nagyvárosok

A kuvaiti támadás röviddel azután történt, hogy csapások érték Irán energetikai létesítményeit. Ezek jelentős áramkimaradásokat okoztak a fővárosban, Teheránban, valamint a közeli Karadzs városában. Irán korábban többször is egyértelművé tette, hogy az országot érő támadásokra arányos válaszcsapással reagál. A kuvaiti incidens ennek a fenyegetésnek a beváltásaként értelmezhető.

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) tagállamaiban régóta komoly aggodalom övezi a kombinált erőművek és sótalanító üzemek sebezhetőségét. Ezek a létesítmények alkotják a régió kritikus infrastruktúrájának gerincét.

A térség adja ugyanis a globális sótalanítottvíz-termelés mintegy 40 százalékát. Ezt a vizet helyben használják fel, és ez jelenti az öböl menti nagyvárosok ivóvízellátásának alapját.

Egy ilyen típusú célpont elleni támadás pontosan azt a forgatókönyvet valósítja meg, amelytől a térség országai a leginkább tartottak. A csapás ugyanis egyidejűleg veszélyezteti az energiaellátást és az ivóvíztermelést.

