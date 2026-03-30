  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak: beváltotta fenyegetését Irán, ivóvíz nélkül maradhatnak a nagyvárosok
Globál

Bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak: beváltotta fenyegetését Irán, ivóvíz nélkül maradhatnak a nagyvárosok

Portfolio
Kuvaitot súlyos támadás érte, amely az elmúlt időszak egyik legérzékenyebb incidense az öböl menti térségben. A csapás egy kritikus infrastruktúrának számító, kombinált áramtermelő és tengervíz-sótalanító létesítményt ért. Ez a régió egyik legféltettebb stratégiai célpontja - írta az Al Jazeera.

A kuvaiti támadás röviddel azután történt, hogy csapások érték Irán energetikai létesítményeit. Ezek jelentős áramkimaradásokat okoztak a fővárosban, Teheránban, valamint a közeli Karadzs városában. Irán korábban többször is egyértelművé tette, hogy az országot érő támadásokra arányos válaszcsapással reagál. A kuvaiti incidens ennek a fenyegetésnek a beváltásaként értelmezhető.

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) tagállamaiban régóta komoly aggodalom övezi a kombinált erőművek és sótalanító üzemek sebezhetőségét. Ezek a létesítmények alkotják a régió kritikus infrastruktúrájának gerincét.

A térség adja ugyanis a globális sótalanítottvíz-termelés mintegy 40 százalékát. Ezt a vizet helyben használják fel, és ez jelenti az öböl menti nagyvárosok ivóvízellátásának alapját.

Egy ilyen típusú célpont elleni támadás pontosan azt a forgatókönyvet valósítja meg, amelytől a térség országai a leginkább tartottak. A csapás ugyanis egyidejűleg veszélyezteti az energiaellátást és az ivóvíztermelést.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kasza Elliott-tal

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility