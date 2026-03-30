  • Megjelenítés
Bemondta a határidőt Donald Trump: eddig van ideje békét kötnie Iránnak, utána példátlan pusztítás jöhet
Globál

Portfolio
Trump egyhetes ultimátumot adott Iránnak, miután Teherán rakétacsapást mért Izrael legnagyobb olajfinomítójára. Az amerikai elnök válaszcsapást ígért, és figyelmeztette az iráni parlament elnökét is - írta meg a New York Post.

Irán hétfőn tovább eszkalálta a közel-keleti konfliktust azzal, hogy több ipari komplexumra is komolyabb csapást mért. Ennek során rakétatámadás érte az észak-izraeli Haifában működő olajfinomítót, amely ennek következtében kigyulladt. Emellett Kuvaitban egy víz- és villamosenergia-üzemet is támadás ért. Donald Trump a New York Postnak nyilatkozva az amerikai válaszlépésekről csupán annyit mondott, az hamarosan láthatóvá válik.

Kapcsolódó cikkünk

Az elnök a tárgyalások során egyhetes határidőt szabott Irán parlamenti elnökének, Mohammad Báger Gálibáfnak.

Az egyelőre nem ismert, hogy az iráni, egyébként a keményvonalasokat erősítő politikus hajlandó-e együttműködni Washingtonnal.

Trump a rövid interjú során elmondta, szerinte drámai változás zajlott le Teheránban. A régi vezetés gyakorlatilag megsemmisült, a helyüket pedig új szereplők vették át. "

Még több Globál

Teljes rezsimváltás történt, mert a korábbi vezetők eltűntek, és egy teljesen új csapattal tárgyalunk. Eddig lényegesen észszerűbbek voltak

– fogalmazott az elnök. Arra a kérdésre, hogy valóban új arcokról van-e szó, Trump egyértelműen válaszolt:

Nagyjából igen. A többiek mind halottak.

Az elnök kitért Irán új legfelsőbb vezetőjének, Modzstaba Hámeneinek – a néhai Ali Hámenei ajatollah fiának – a helyzetére is. A fiatalabb Hámeneit nem látták a nyilvánosság előtt azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megindította a támadásait.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében korábban újabb fenyegetést fogalmazott meg. Kijelentette, hogy ha rövid időn belül nem születik békeegyezmény, az Egyesült Államok fontolóra veszi Irán teljes energetikai infrastruktúrájának megsemmisítését. Ez magában foglalná az erőműveket, az olajkutakat, a Harg-szigetet, valamint a sótalanító üzemeket is, amelyeket Washington eddig szándékosan elkerült.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Nathan Howard/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kasza Elliott-tal

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Fórum

Konferencia ajánló

2026. március 30.

2026. április 1.

2026. április 7.

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility