Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború egyik legfontosabb célja - Amerika Teherán olaját akarja
Donald Trump amerikai elnök a Financial Timesnak adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit. Felvetette a Harg-sziget elfoglalásának lehetőségét is, viszont továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról.

Őszintén szólva a kedvenc elképzelésem az iráni olaj megszerzése, de néhány ostoba ember itthon azt kérdezgeti, miért csinálom ezt"

- mondta Trump elnök. Ezt követően párhuzamot vont Venezuelával, ahol az Egyesült Államok őrizetbe vette Nicolás Maduro elnököt, és elkezdte kiaknázni az ország olajkészleteit.

Az elnök nem volt hajlandó egyértelmű választ adni arra, hogy jóváhagyna-e egy katonai műveletet a Harg-sziget elfoglalására. A sziget ad otthont annak az olajterminálnak, amely Irán olajexportjának kilencven százalékát bonyolítja le. A terület elfoglalása kulcsfontosságú lépés lehetne a Hormuzi-szoros megnyitásában is.

Lehet, hogy elfoglaljuk a Harg-szigetet, de az is lehet, hogy nem. Számos lehetőségünk van"

Támadás ért egy orosz várost és egy fontos kikötőt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Kemény szigorítás jöhet a világ legmagasabb hegycsúcsán: sokan nem indulhatnak így útnak

- fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy egy ilyen lépés tartósabb katonai jelenlétet tenne szükségessé a térségben.

Az elnök ugyanakkor az Irán elleni légicsapások eddigi eredményeiről is beszámolt. Elmondása szerint a mintegy tizenháromezres célpontlistából már csak nagyjából háromezer maradt hátra.

Végül arról is beszélt:

reményei szerint "viszonylag gyorsan" meg fognak tudni állapodni Iránnal a háború lezárásáról.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap
Rendkívüli állapotot hirdettek ki Csecsenföldön
Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek
