  • Megjelenítés
Brutális számok érkeztek: elképesztő rakétaesőt kaptak az Egyesült Államok szövetségesei
Globál

Portfolio
Iráni drónok és rakéták ezrei csapódtak be a közel-keleti országokba az amerikai Epic Fury hadművelet megindítása óta eltelt egyetlen hónap alatt. A hivatalos adatok szerint akár hatezer támadóeszközt vetettek be hat ország ellen, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet - tudósított a Defence Express.

Az Egyesült Államok "Epic Fury" és Izrael "Lion's Roar" elnevezésű hadművelete február 28-án hajnalban vette kezdetét. Irán erre azonnal tömeges csapásokkal válaszolt. A támadások célpontjává vált Izrael, Irak, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Jordánia egyaránt.

Nem minden érintett ország közöl nyilvános statisztikákat az elfogásokról és a becsapódásokról. Izrael, Irak, Katar és Jordánia például csak a támadások tényét erősíti meg, pontos számokat azonban nem tesznek közzé.

  • A március 30-ig nyilvánosságra hozott hivatalos statisztikák alapján messze az Egyesült Arab Emírségeket érte a legtöbb csapás.

    Az ország ellen legalább 1941 drónt, 15 cirkálórakétát és 425 ballisztikus rakétát indítottak.

    A második helyen Kuvait áll 616 drónnal, 2 cirkálórakétával és 307 ballisztikus rakétával.
  • Őt követi Szaúd-Arábia, amelyet 764 drónnal, 8 cirkálórakétával és 63 ballisztikus rakétával támadtak.
  • Bahrein hivatalos adatai 398 drónt és 182 ballisztikus rakétát említenek.

Katar és Jordánia esetében csak korábbi statisztikák állnak rendelkezésre. Katarnál a március 1-jei összesítés 12 drónt és 65 ballisztikus rakétát tartalmaz. Jordánia pedig február 28. estéig 36 drónról és 13 ballisztikus rakétáról számolt be.

Még több Globál

Mindössze e hat ország hivatalos adatait összegezve kiderül, hogy

Irán legalább 3767 drónt, 25 cirkálórakétát és 1055 ballisztikus rakétát vetett be.

Ez összesen közel ötezer bevetett fegyvert jelent. Mivel azonban Katar és Jordánia számai csaknem egy hónapos késésben vannak, a tényleges értékek már jóval magasabbak lehetnek.

A fenti összesítésből ráadásul teljes egészében hiányzik Törökország, Ciprus, Omán és Irak, továbbá az amerikai regionális támaszpontok elleni támadások sora. Ugyancsak nem szerepelnek benne az Izraelt ért csapások, amelyek önmagukban is több száz ballisztikus rakétát és drónt tesznek ki. A ténylegesen bevetett iráni támadóeszközök pontos száma tehát az itt közöltnél számottevően nagyobb.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Megszületett a nagy gázalku: Magyarországot megkerülve érkezhet amerikai gáz Ukrajnába
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Rohamra indultak Moszkva legnagyobb páncélosai - Nem kellett volna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility