Brutális számok érkeztek: elképesztő rakétaesőt kaptak az Egyesült Államok szövetségesei

Az Egyesült Államok "Epic Fury" és Izrael "Lion's Roar" elnevezésű hadművelete február 28-án hajnalban vette kezdetét. Irán erre azonnal tömeges csapásokkal válaszolt. A támadások célpontjává vált Izrael, Irak, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Jordánia egyaránt.
Nem minden érintett ország közöl nyilvános statisztikákat az elfogásokról és a becsapódásokról. Izrael, Irak, Katar és Jordánia például csak a támadások tényét erősíti meg, pontos számokat azonban nem tesznek közzé.
- A március 30-ig nyilvánosságra hozott hivatalos statisztikák alapján messze az Egyesült Arab Emírségeket érte a legtöbb csapás.
Az ország ellen legalább 1941 drónt, 15 cirkálórakétát és 425 ballisztikus rakétát indítottak.A második helyen Kuvait áll 616 drónnal, 2 cirkálórakétával és 307 ballisztikus rakétával.
- Őt követi Szaúd-Arábia, amelyet 764 drónnal, 8 cirkálórakétával és 63 ballisztikus rakétával támadtak.
- Bahrein hivatalos adatai 398 drónt és 182 ballisztikus rakétát említenek.
Katar és Jordánia esetében csak korábbi statisztikák állnak rendelkezésre. Katarnál a március 1-jei összesítés 12 drónt és 65 ballisztikus rakétát tartalmaz. Jordánia pedig február 28. estéig 36 drónról és 13 ballisztikus rakétáról számolt be.
Mindössze e hat ország hivatalos adatait összegezve kiderül, hogy
Irán legalább 3767 drónt, 25 cirkálórakétát és 1055 ballisztikus rakétát vetett be.
Ez összesen közel ötezer bevetett fegyvert jelent. Mivel azonban Katar és Jordánia számai csaknem egy hónapos késésben vannak, a tényleges értékek már jóval magasabbak lehetnek.
A fenti összesítésből ráadásul teljes egészében hiányzik Törökország, Ciprus, Omán és Irak, továbbá az amerikai regionális támaszpontok elleni támadások sora. Ugyancsak nem szerepelnek benne az Izraelt ért csapások, amelyek önmagukban is több száz ballisztikus rakétát és drónt tesznek ki. A ténylegesen bevetett iráni támadóeszközök pontos száma tehát az itt közöltnél számottevően nagyobb.
Címlapkép forrása: Portfolio
