Civil egyetemnek álcázták a fegyvergyárat? - Kíméletlenül lecsapott a Izrael
Globál

Az izraeli hadsereg közlése szerint az elmúlt napokban csapást mértek az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) egyik katonai létesítményére, amely a teheráni Imám Huszein Egyetem területén működött - írta meg a Times of Israel.

A hadsereg tájékoztatása alapján az egyetem civil fedőintézményként működött, amelyet "az IRGC egyik központi katonai infrastrukturális helyszíneként" jellemeztek. A létesítményt fegyverkutatásra és -fejlesztésre használták.

Itt zajlottak többek között a ballisztikus rakétákkal és egyéb fejlett katonai technológiákkal kapcsolatos munkálatok is.

Az IDF szerint a csapás a létesítmény több kulcsfontosságú elemét is eltalálta. Találat érte a ballisztikus rakéták tesztelésére használt föld alatti szélcsatornákat. Ezenfelül kár keletkezett egy vegyi fegyverek kutatásával összefüggésbe hozott kémiai központban, valamint egy fegyverfejlesztéshez köthető mérnöki komplexumban is.

A katonai vezetés hangsúlyozta, hogy a helyszínt korábbi műveletek során is célba vették már. Az IDF álláspontja szerint az egyetem közvetlen kötődése az Iszlám Forradalmi Gárdához, valamint a katonai képességek fejlesztésében betöltött szerepe jogszerű célponttá teszi az objektumot. A csapások célja Irán fegyvergyártási és -fejlesztési kapacitásának jelentős gyengítése.

