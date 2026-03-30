Eldőlt: teljesen elfoglalná a világ legfontosabb hajózási útvonalát Irán, vámot szedne be és hajókat tiltana ki a Hormuzi-szorosból

A félhivatalos Fársz hírügynökség a bizottság egyik tagjára hivatkozva számolt be a tervezet elfogadásáról.

A jogszabály egy iráni riálban meghatározott díjrendszert vezetne be a szoroson áthaladó hajóforgalomra.

Teherán ezzel a lépéssel egyúttal kinyilvánítaná szuverenitását a vízi út felett.

A tervezet nemcsak az amerikai és az izraeli hajók áthaladását tiltaná meg, hanem minden olyan országét is, amely egyoldalú szankciókat alkalmaz Iránnal szemben. A hírügynökség beszámolója szerint a jogi keretrendszer kidolgozásába Ománt is bevonnák.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala, amelyen keresztül a globális tengeri olajkereskedelem jelentős része bonyolódik. A törvényjavaslat végleges elfogadásához még további parlamenti és egyéb jóváhagyási folyamatokra van szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio